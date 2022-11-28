Video Haber SON DAKİKA | Kabine Toplantısı sonrası Başkan Erdoğan'dan terörle mücadelede kararlılık mesajı: Kimseden izin almayız | Video
SON DAKİKA | Kabine Toplantısı sonrası Başkan Erdoğan'dan terörle mücadelede kararlılık mesajı: Kimseden izin almayız | Video

SON DAKİKA | Kabine Toplantısı sonrası Başkan Erdoğan'dan terörle mücadelede kararlılık mesajı: Kimseden izin almayız | Video

28.11.2022 | 20:39

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

SON DAKİKA | Kabine Toplantısı sonrası Başkan Erdoğan’dan terörle mücadelede kararlılık mesajı: Kimseden izin almayız | Video 31:12
SON DAKİKA | Kabine Toplantısı sonrası Başkan Erdoğan'dan terörle mücadelede kararlılık mesajı: Kimseden izin almayız | Video 28.11.2022 | 20:39
Başkan Erdoğan’dan sözleşmeliye kadro müjdesi | Video 03:49
Başkan Erdoğan’dan sözleşmeliye kadro müjdesi | Video 28.11.2022 | 20:55
Eskişehir’de ilginç manzara! ’Sumatik’ arıza yaptı, personel parayı elle aldı | Video 01:20
Eskişehir'de ilginç manzara! 'Sumatik' arıza yaptı, personel parayı elle aldı | Video 28.11.2022 | 20:27
Türkiye’yi şoke etmişti! Sahte doktorun ailesi konuştu | Video 05:06
Türkiye’yi şoke etmişti! Sahte doktorun ailesi konuştu | Video 28.11.2022 | 20:18
Amasya’daki feci kazada hayatını kaybetmişti! Kadıköy’de Tolga Güleryüz’e acı veda! | Video 00:12
Amasya’daki feci kazada hayatını kaybetmişti! Kadıköy’de Tolga Güleryüz’e acı veda! | Video 28.11.2022 | 17:56
SON DAKİKA: Kabine kritik başlıklarla toplandı! Sözleşmeli personele kadro ve EYT çalışması karara bağlanacak mı? | Video 02:51
SON DAKİKA: Kabine kritik başlıklarla toplandı! Sözleşmeli personele kadro ve EYT çalışması karara bağlanacak mı? | Video 28.11.2022 | 17:09
Başkan Erdoğan ile genç kızın paraşüt diyaloğu kahkahaya boğdu! Kızım o paraşütle uçmayı söylemedi ki… | Video 01:21
Başkan Erdoğan ile genç kızın paraşüt diyaloğu kahkahaya boğdu! "Kızım o paraşütle uçmayı söylemedi ki…" | Video 28.11.2022 | 16:48
Hilal Kaplan | Devlet adamı Erdoğan 05:39
Hilal Kaplan | Devlet adamı Erdoğan 28.11.2022 | 16:19
Engin Ardıç | Gülünç olmayın Ali Bey 02:37
Engin Ardıç | Gülünç olmayın Ali Bey 28.11.2022 | 16:17
Melih Altınok | Güldür güldür muhalefet 03:56
Melih Altınok | Güldür güldür muhalefet 28.11.2022 | 16:13
Mehmet Barlas | İstanbul’da gerçek seçim startı verildi 02:33
Mehmet Barlas | İstanbul'da gerçek seçim startı verildi 28.11.2022 | 16:11
Ufuk Sandık | Togg kapora şovu yapamayacak 03:41
Ufuk Sandık | Togg kapora şovu yapamayacak 28.11.2022 | 16:07
Olaylı Göztepe-Altay derbisinde işaret fişekleri stada böyle sokuldu | Video 00:37
Olaylı Göztepe-Altay derbisinde işaret fişekleri stada böyle sokuldu | Video 28.11.2022 | 15:21
SON DAKİKA: AK Partili Bülent Turan açıkladı! Erken seçim olacak mı? | Video 27:05
SON DAKİKA: AK Partili Bülent Turan açıkladı! Erken seçim olacak mı? | Video 28.11.2022 | 14:26
Son Dakika: Başkan Recep Tayyip Erdoğan İSEDAK 38. Toplantısı Açılış Programı’nda açıklamalar | Video 23:40
Son Dakika: Başkan Recep Tayyip Erdoğan İSEDAK 38. Toplantısı Açılış Programı'nda açıklamalar | Video 28.11.2022 | 12:35
Son Dakika: Kara harekatı öncesi gözler orada! Stratejik hedef: Minak Havalimanı | Video 03:31
Son Dakika: Kara harekatı öncesi gözler orada! Stratejik hedef: Minak Havalimanı | Video 28.11.2022 | 11:48
ASELSAN’dan nefes kesen paylaşım: GÖKDENİZ varsa yaklaşmak imkansız! | Video 00:20
ASELSAN'dan nefes kesen paylaşım: "GÖKDENİZ varsa yaklaşmak imkansız!" | Video 28.11.2022 | 11:30
Başkan Erdoğan komutanlara seslendi: Bu mücadelenin neticesi çok hayırlı olacak 03:07
Başkan Erdoğan komutanlara seslendi: Bu mücadelenin neticesi çok hayırlı olacak 27.11.2022 | 19:34
Hain saldırının hesabı soruldu: 13 terörist etkisiz | Video 02:44
Hain saldırının hesabı soruldu: 13 terörist etkisiz | Video 27.11.2022 | 16:53
Bakan Akar beraberindeki TSK komuta kademesi ile sınır hattında | Video 00:56
Bakan Akar beraberindeki TSK komuta kademesi ile sınır hattında | Video 27.11.2022 | 15:45

Son dakika haberleri: Başkan Recep Tayyip Erdoğan liderliğindeki Kabine Toplantısı sona erdi. Kabine Toplantısı'nın ardından millete sesleniş konuşması gerçekleştiren Başkan Erdoğan, terörle mücadelede kararlılık mesajı vererek "Biz vatan topraklarının ve insanlarımızın güvenliğini ilgilendiren adımları atarken kimseden izin almadığımız gibi kimseye de hesap vermeyiz." dedi.

VİDEO DEVAM EDİYOR

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

SON DAKİKA