SON DAKİKA | Kabine Toplantısı sonrası Başkan Erdoğan'dan terörle mücadelede kararlılık mesajı: Kimseden izin almayız | Video
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Son dakika haberleri: Başkan Recep Tayyip Erdoğan liderliğindeki Kabine Toplantısı sona erdi. Kabine Toplantısı'nın ardından millete sesleniş konuşması gerçekleştiren Başkan Erdoğan, terörle mücadelede kararlılık mesajı vererek "Biz vatan topraklarının ve insanlarımızın güvenliğini ilgilendiren adımları atarken kimseden izin almadığımız gibi kimseye de hesap vermeyiz." dedi.