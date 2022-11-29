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Giriş Tarihi: 29.11.2022 16:53 Son Güncelleme: 29.11.2022 16:57

Casusluktan yargılanan DEVA Partili Metin Gürcan hakkında yeni gelişme! İşte istenen ceza...

Son dakika... Bir istihbarat servisinin yazışmasında ‘Gurmet’ kod adıyla bahsedilen DEVA Partili Metin Gürcan hakkında cumhuriyet savcısı esas hakkındaki mütalaasını açıkladı. Mütalaada Gürcan’ın ‘Devletin güvenliği veya iç veya dış siyasal yararları bakımından niteliği intibaıyla, gizli kalması gereken bilgileri siyasal veya askeri casusluk maksadıyla temin etme’ suçundan 35 yıla kadar ile ‘Devletin güvenliği veya iç veya dış siyasal yararları bakımından niteliği itibarıyla gizli kalması gereken bilgileri siyasal veya askeri casusluk maksadıyIa açıklama’ suçundan müebbet hapis cezası istendi.

Dilhan Dumanoğlu Dilhan Dumanoğlu
Casusluktan yargılanan DEVA Partili Metin Gürcan hakkında yeni gelişme! İşte istenen ceza...

Ankara TEM Şubesi'nin soruşturması çerçevesinde DEVA Partisi kurucularından Metin Gürcan'ın 'Siyasi casusluk' yaptığı belirlenmiş, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma başlatmıştı. Gürcan, uzun süre fiziki ve teknik takibe alınmış ve yurt dışı bağlantılarına siyasi bilgi sızdırdığının tespitinin ardından İstanbul Bakırköy'deki evinde gözaltına alınmıştı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında 'Devletin gizli kalması gereken bilgilerini siyasal veya casusluk amacıyla temin etme' suçundan iddianame hazırlanmış, hazırlanan iddianame Ankara 26. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edilmişti.

MÜEBBET HAPSİ İSTENDİ

Cumhuriyet savcısı Gürcan hakkında esas hakkındaki mütalaasını açıkladı. Mütalaada Gürcan'ın Türkiye Cumhuriyeti'nin siyasal ve askeri bağlamda gizli kalması gereken bilgiler verdiği, bu bilgilerin devletin güvenliği iç veya dış siyasal yararları bakımından niteliği itibariyle gizli kalması gereken bilgilerden olduğu aktarıldı.

Savcı mütalaasında Gürcan'ın Devletin güvenliği veya iç veya dış siyasal yararları bakımından niteliği intibaıyla, gizli kalması gereken bilgileri siyasal veya askeri casusluk maksadıyla temin etme' suçundan 35 yıla kadar ile 'Devletin güvenliği veya iç veya dış siyasal yararları bakımından niteliği itibarıyla gizli kalması gereken bilgileri siyasal veya askeri casusluk maksadıyIa açıklama' suçundan müebbet hapsini talep etti.

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Casusluktan yargılanan DEVA Partili Metin Gürcan hakkında yeni gelişme! İşte istenen ceza...
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