Casusluktan yargılanan DEVA Partili Metin Gürcan hakkında yeni gelişme! İşte istenen ceza...

Savcı mütalaasında Gürcan'ın Devletin güvenliği veya iç veya dış siyasal yararları bakımından niteliği intibaıyla, gizli kalması gereken bilgileri siyasal veya askeri casusluk maksadıyla temin etme' suçundan 35 yıla kadar ile 'Devletin güvenliği veya iç veya dış siyasal yararları bakımından niteliği itibarıyla gizli kalması gereken bilgileri siyasal veya askeri casusluk maksadıyIa açıklama' suçundan müebbet hapsini talep etti.

İşte askeri casusluğun fotoğrafları! DEVA Partili Metin Gürcan siyasi ve askeri casusluktan tutuklandı | Video