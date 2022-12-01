Karadeniz gazında flaş gelişme! ’Peçenek’ suya indirildi: Dev işlem 20 saat sürdü

Karada yaklaşık 5 bin, denizde de 2 bin 500 kişinin mesai harcadığı dev projede planlanan iş takvimine uygun her gün yeni bir adım geride bırakılıyor.
Doğal gazı yaklaşık 170 kilometre açıktan karaya taşıyacak boru seriminin tamamı tamamlanırken, denizin 2 bin 200 metre altındaki enerji üssü kurma çalışmaları da son hızıyla ilerliyor.
OPERASYON 20 SAAT SÜRDÜ
Kuyulardan gazı toplayıp ana boru hattına bağlayacak bu dev dağıtım haznesi Peçenek, limandan denize indirmenin yapılacağı Sakarya Gaz Sahasına gemiyle taşındı.
Burada özel vinçler ve su altı robotların yardımıyla deniz tabanına indirilen dev ekipman, yürütülen operasyon sonucu görev yerine yerleştirildi. Gece boyunca devam eden operasyon, yaklaşık 20 saat sürdü.
BAKAN DÖNMEZ: 51 GEMİ ÇALIŞIYOR
Karada yükselmeye devam eden Filyos Doğal Gaz İşleme Tesisi'nin yüzde 85'inin, Sakarya Gaz Sahası'nda, denizde devam eden çalışmalarının yüzde 65'inin tamamlandığına işaret eden Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, "Denizde tam 51 gemi bu operasyon için çalışıyor.
Çoğunluğu bizim insanımız binlerce çalışan mesai harcıyor. Hepimizin tek bir hedefi var. Karadeniz gazını milletimizle bir an önce buluşturmak" diye konuştu. Keşfin ateşinin gelecek yılın mart ayında evleri ısıtacağını söyleyen Dönmez, "Denizde ve karada işler planlandığı gibi ilerliyor.
Geçtiğimiz günlerde bir aşamayı daha geçtik ve çok kritik bir ekipman olan dağıtım haznesini ekiplerimiz başarıyla deniz tabanına indirdi.
Cumhuriyetimizin 100'üncü yılında enerji bağımsızlığının en önemli adımlarından birini hizmet almak için gün sayıyoruz. Türkiye Yüzyılı, enerjinin de yüzyılı olacak. Bundan kimsenin şüphesi olmasın" dedi.
TPAO GENEL MÜDÜRÜ BİLGİN: İŞLEMLER SORUNSUZ DEVAM EDİYOR
TPAO Genel Müdürü Melih Han Bilgin de sahadaki çalışmaların iş güvenliğini dikkate alarak 7 gün 24 saat esasıyla devam ettiğini aktardı.
Karadeniz gazını ulusal sisteme bağlamak için yürütülen çalışmaların yoğunluğundan bahseden Bilgin, 20'ye yakın ülkeden ürün tedariki yaptıklarını ve işlemlerin sorunsuz devam ettiğini vurguladı.
Türkiye'nin yüzüncü yılına yakışacak projede yer almaktan duyduğunu memnuniyeti dile getiren Bilgin, "Burada çalışan yaklaşık 7 bin 500 kardeşimiz de projenin büyüklüğünün farkında. Onlar Türkiye'nin enerji tarihine ismini yazdırıyorlar" ifadelerini kullandı.