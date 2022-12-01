Karadeniz gazında flaş gelişme! ’Peçenek’ suya indirildi: Dev işlem 20 saat sürdü





Burada özel vinçler ve su altı robotların yardımıyla deniz tabanına indirilen dev ekipman, yürütülen operasyon sonucu görev yerine yerleştirildi. Gece boyunca devam eden operasyon, yaklaşık 20 saat sürdü.





BAKAN DÖNMEZ: 51 GEMİ ÇALIŞIYOR



Karada yükselmeye devam eden Filyos Doğal Gaz İşleme Tesisi'nin yüzde 85'inin, Sakarya Gaz Sahası'nda, denizde devam eden çalışmalarının yüzde 65'inin tamamlandığına işaret eden Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, "Denizde tam 51 gemi bu operasyon için çalışıyor.