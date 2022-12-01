Video Türkiye Karadeniz gazını "Peçenek" dağıtacak | Video
Karadeniz gazını

Karadeniz gazını "Peçenek" dağıtacak | Video

01.12.2022 | 08:57

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Karadeniz gazında kuyulardan gelen gazı toplayıp ana boru hattına bağlayacak 280 tonluk dağıtım haznesi denizin 2 bin 200 metre altına 20 saat süren operasyonla başarıyla indirildi.

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Türkiye tarihinin en büyük doğal gaz keşfi olarak kayıtlara geçen Sakarya Gaz Sahası'nda Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı (TPAO) ekiplerinin çalışmaları 7 gün 24 saat aralıksız olarak devam ediyor.

Karada yaklaşık 5 bin, denizde de 2 bin 500 kişinin mesai harcadığı dev projede planlanan iş takvimine uygun her gün yeni bir adım geride bırakılıyor.

280 TONLUK DEV EKİPMAN DENİZLE BULUŞTU
Doğal gazı yaklaşık 170 kilometre açıktan karaya taşıyacak boru seriminin tamamı tamamlanırken denizin 2 bin 200 metre altındaki enerji üssü kurma çalışmaları da son hızıyla ilerliyor.

Son olarak geçtiğimiz günlerde denize indirilecek en büyük ekipman Filyos Limanı'na getirildi. Yaklaşık 6,5 metre yüksekliğinde, 8,6 metre genişliğinde ve 18,2 metre uzunluğundaki dev ekipman yaklaşık 280 ton ağırlığında. Ekipmana TPAO ekipleri tarafından PEÇENEK ismi verildi.

OPERASYON 20 SAAT SÜRDÜ
Kuyulardan gazı toplayıp ana boru hattına bağlayacak bu dev dağıtım haznesi Peçenek, limandan denize indirmenin yapılacağı Sakarya Gaz Sahasına gemiyle taşındı. Burada özel vinçler ve su altı robotların yardımıyla deniz tabanına indirilen dev ekipman cerrah hassasiyetiyle yürütülen operasyon sonucu görev yerine yerleştirildi. Gece boyunca devam eden operasyon yaklaşık 20 saat sürdü.

TÜRKİYE YÜZYILI, ENERJİNİN DE YÜZYILI OLACAK
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, yerli gazı vatandaşla buluşturmak için gece gündüz demeden çalışan Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı (TPAO) ekiplerine teşekkür etti.

Karada yükselmeye devam eden Filyos Doğal Gaz İşleme Tesisinin yüzde 85'inin, Sakarya Gaz Sahasında, denizde devam eden çalışmalarının yüzde 65'inin tamamlandığına işaret eden Bakan Dönmez, "Denizde tam 51 gemi bu operasyon için çalışıyor. Çoğunluğu bizim insanımız binlerce çalışan mesai harcıyor. Hepimizin tek bir hedefi var. Karadeniz gazını milletimizle bir an önce buluşturmak" diye konuştu.
Keşfin ateşinin gelecek yılın mart ayında evleri ısıtacağının altını çizen Dönmez, "Denizde ve karada işler planlandığı gibi ilerliyor. Geçtiğimiz günlerde bir aşamayı daha geçtik ve çok kritik bir ekipman olan dağıtım haznesini ekiplerimiz başarıyla deniz tabanına indirdi. Cumhuriyetimizin 100'üncü yılında enerji bağımsızlığının en önemli adımlarından birini hizmet almak için gün sayıyoruz. Türkiye Yüzyılı, enerjinin de yüzyılı olacak. Bundan kimsenin şüphesi olmasın" dedi.

GÖZÜMÜZ KULAĞIMIZ BURADA
TPAO Genel Müdürü Melih Han Bilgin de sahadaki çalışmaların iş güvenliğini dikkate alarak 7 gün 24 saat esasıyla devam ettiğini aktardı.
Karadeniz gazını ulusal sisteme bağlamak için yürütülen çalışmaların zorluğundan ve yoğunluğundan bahseden Bilgin, 20'ye yakın ülkeden ürün tedariki yaptıklarını ve işlemlerin sorunsuz devam ettiğini vurguladı.

Türkiye'nin yüzüncü yılına yakışacak projede yer almaktan duyduğunu memnuniyeti dile getiren Bilgin, "Burada çalışan yaklaşık 7 bin 500 kardeşimiz de projenin büyüklüğünün farkında. Onlar Türkiye'nin enerji tarihine ismini yazdırıyorlar. Ne kadar gurur duysalar az. İnşallah bu gazı milletimizle buluşturana kadar özverili, hassas, istekli ve hiç bitmeyen enerjimizle çalışmaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

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