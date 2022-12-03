Perde arkasındaki savaş kameralara yansıdı: İmamoğlu’nun elini sıkmadılar! CHP’nin programında dikkat çeken görüntüler

KILIÇDAROĞLU İMAMOĞLU'NUN ELİNİ SIKMADI

Kılıçdaroğlu'nun son adaylık açıklaması diğer partiler tarafından nasıl karşılanacağı merak konusu olurken CHP Lideri ile İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun arasındaki gerginlik de kameralara yansıdı. Kürsüden inen CHP Lideri Kılıçdaroğlu diğer partililerin elini sıkarken İmamoğlu'nun elinin sıkmadı.

İmamoğlu'nun elini sıkmadılar! CHP'nin programında dikkat çeken görüntüler | Video