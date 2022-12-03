İmamoğlu'nun elini sıkmadılar! CHP'nin programında dikkat çeken görüntüler... | Video

CHP'nin 'İkinci Yüzyıla Çağrı' adıyla düzenlediği organizasyonda beklenen heyecan oluşmadı. Hayal kırıklığına yol açan toplantıda CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu, yaptığı kapanış konuşmasında adeta 2023 seçimlerine adayım dedi. Kılıçdaroğlu’nun son adaylık açıklaması diğer partiler tarafından nasıl karşılanacağı merak konusu olurken CHP Lideri ile İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun arasındaki gerginlik de kameralara yansıdı. Kürsüden inen CHP Lideri Kılıçdaroğlu diğer partililerin elini sıkarken İmamoğlu’nun elinin sıkmadı. Diğer yandan programda İmamoğlu-Kaftancıoğlu kavgasını da doğrulayan görüntülere imza atıldı. Yan yana gelmekten kaçınan ikili, konuşma sonrasında birbirlerinin elini sıkmadı.