İmamoğlu'nun elini sıkmadılar! CHP'nin programında dikkat çeken görüntüler | Video
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
00:32
00:34
00:07
04:00
00:10
04:14
01:30
Ormancılardan yürek ısıtan sürpriz | Video 03.12.2022 | 15:41
00:58
Bursa'da motosikletlinin yaşlı adama çarptığı anlar kamerada | Video 03.12.2022 | 14:04
00:15
Sancaktepe'de yasa dışı kumar operasyonu | Video 03.12.2022 | 13:19
03:19
Kars sis bulutları arasında adeta kayboldu | Video 03.12.2022 | 13:10
01:00
Konya’da kamyonet devrildi: 1 ölü, 1 yaralı | Video 03.12.2022 | 13:09
01:06
02:25
Ankara'da iki otomobil çarpıştı: 5 yaralı | Video 03.12.2022 | 10:09
04:46
Son Dakika: Eyüpsultan'da minibüs devrildi! Yaralılar var | Video 03.12.2022 | 10:44
00:28
00:47
Adana'da uyuşturucu operasyonu: 5 tutuklama | Video 03.12.2022 | 10:09
00:55
Hatay’da ‘kökünü kurutma’ operasyonunda 97 kişi tutuklandı | Video 03.12.2022 | 10:09
07:11
Erzurum'da keçi kurtarma operasyonu | Video 03.12.2022 | 09:55
03:26
İlk ders millilerden | Video 03.12.2022 | 10:07
01:38
Jandarma’dan kaçak tütün operasyonu | Video 03.12.2022 | 09:55
CHP'nin 'İkinci Yüzyıla Çağrı' adıyla düzenlediği organizasyonda beklenen heyecan oluşmadı. Hayal kırıklığına yol açan toplantıda CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu, yaptığı kapanış konuşmasında adeta 2023 seçimlerine adayım dedi. Kılıçdaroğlu’nun son adaylık açıklaması diğer partiler tarafından nasıl karşılanacağı merak konusu olurken CHP Lideri ile İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun arasındaki gerginlik de kameralara yansıdı. Kürsüden inen CHP Lideri Kılıçdaroğlu diğer partililerin elini sıkarken İmamoğlu’nun elinin sıkmadı.