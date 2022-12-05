Haberler Gündem Haberleri SON DAKİKA: İETT Otobüsü ile Tramvay çarpıştı: Yaralılar var
Giriş Tarihi: 5.12.2022 09:24 Son Güncelleme: 5.12.2022 09:32

SON DAKİKA: İETT Otobüsü ile Tramvay çarpıştı: Yaralılar var

Son dakika haberine göre; İstanbul'un Eyüpsultan ilçesinin Alibeyköy mevkiinde İETT otobüsü ile tramvay çarpıştı. Kazada çok sayıda kişi yaralandı.

SON DAKİKA: İETT Otobüsü ile Tramvay çarpıştı: Yaralılar var

İstanbul'un Eyüpsultan ilçesine bağlı Alibeyköy mahallesinde İETT otobüsü ile tramvay çarpıştı. Kazada çok sayıda vatandaş yaralandı.

İETT İLE TRAMVAY ÇARPIŞTI

İETT otobüsü ile tramvay çarpıştı. Sabah saatlerinde meydana gelen kazada otobüs ağır hasar aldı. Tramvayın otobüse ortadan çarptığı gelen görüntülerde net şekilde görüldü.

YARALILAR VAR

Sabah işe ve okula giden pek çok kişinin bulunduğu otobüse, tramvayın çarpması ile yaralananlar oldu. Yaralılara ilk müdahale sağlık ekipleri tarafından olay yerinde yapıldı. Yaralıların bazıları hastaneye götürüldü.

ARKADAŞINA GÖNDER
SON DAKİKA: İETT Otobüsü ile Tramvay çarpıştı: Yaralılar var
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA