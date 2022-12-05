Alibeyköy'de İETT otobüsü ile tramvayın çarpıştığı kaza kamerada | Video

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Kaza Alibeyköy tramvay durağı yakınında meydana geldi. İETT otobüsü tramvay yolundan geçmeye çalışırken kaza meydana geldi. Tramvayın çarptığı otobüsteki yolcular yaralandı. Olay yerine çok sayıda ambulans sevk edildi. Kaza anı güvenlik kamerasına da yansıdı.