Video Yaşam Alibeyköy'de İETT otobüsü ile tramvayın çarpıştığı kaza kamerada | Video
Alibeyköy'de İETT otobüsü ile tramvayın çarpıştığı kaza kamerada | Video

Alibeyköy'de İETT otobüsü ile tramvayın çarpıştığı kaza kamerada | Video

05.12.2022 | 09:57

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Kaza Alibeyköy tramvay durağı yakınında meydana geldi. İETT otobüsü tramvay yolundan geçmeye çalışırken kaza meydana geldi. Tramvayın çarptığı otobüsteki yolcular yaralandı. Olay yerine çok sayıda ambulans sevk edildi. Kaza anı güvenlik kamerasına da yansıdı.

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Metro İstanbul'dan yapılan açıklamada, "T5 Cibali-Alibeyköy Cep Otogarı Tramvay Hattımızda geçici bir süre için seferlerimiz Cibali-Üniversite istasyonları arasında yapılmaktadır" denildi.

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