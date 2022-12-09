SON DAKİKA! Başkan Erdoğan: Pazar günü Putin ve Zelenski ile görüşeceğim

BAŞKAN ERDOĞAN'DAN ÖNEMLİ AÇIKLAMALAR

Başkan Erdoğan'ın konuşmasından öne çıkanlar:

"Bölgemiz, ülkemiz ve tüm dünya için TRT Worl Forumu'n başarı çıtasını her geçen yıl daha da yukarı taşıdığına inanıyorum. Medya, siyaset insanlarımıza şahsım ve milletim adına teşekkür ediyorum. Forumu'n hayırlara vesile olmasını temenni ediyorum.

Önce insan ilkesinden hareketle, gerçekleştirdiği projelerle yok görünenleri gösteren TRT misyonunu başarı ile yerine getirmektedir.

Bir zamanlar yabancı istilasına uğrayam ülkemiz bugün dünya çapında yapımlara imza atıyor. Her yıl ülkemizi 50 milyon ziyaret eden insanın önemli bir bölümünü Türk dizilerinden etkilenenler oluşturuyor.