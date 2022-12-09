Video Haber Son Dakika: Başkan Erdoğan'dan TRT World Forum'da önemli açıklamalar | Video
Son Dakika: Başkan Erdoğan'dan TRT World Forum'da önemli açıklamalar | Video

Son Dakika: Başkan Erdoğan'dan TRT World Forum'da önemli açıklamalar | Video

09.12.2022 | 12:37

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SON DAKİKA HABERİ: Başkan Recep Tayyip Erdoğan, TRT World Forum'da önemli açıklamalarda bulundu. Başkan Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Ukrayna Devlet Başkanı Volodomir Zelenski ile ayrı ayrı görüşeceğini duyurdu. Erdoğan, ABD'ye Yunanistan'a ait adaları silahlandırması, parası verilen F-16'ların teslim edilmemesi ve terör örgütü PKK/YPG'ye silah gönderilmesi ile ilgili çok sert çıktı. Erdoğan, "Teröristlerle verdiğimiz mücadelede kimse bize hesap soramaz." dedi.

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