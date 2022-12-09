Başkan Erdoğan: "Pazar günü Putin ve Zelenski ile krizin çözümü için görüşeceğim!" | Video
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
00:34
00:43
01:19
23:30
Son Dakika: Başkan Erdoğan'dan TRT World Forum'da önemli açıklamalar | Video 09.12.2022 | 12:37
37:00
00:50
Kılıçdaroğlu'ndan ilginç savunma "Milletimiz teknolojiyi de görsün" | Video 09.12.2022 | 08:38
03:05
37:17
06:34
00:53
Herkes 'Kaçırıyorlar' sandı! Gerçekse bambaşkaydı | Video 08.12.2022 | 22:52
01:25
47:06
01:15
Meksika’da havai fişek atölyesinde patlama: 5 ölü, 19 yaralı | Video 08.12.2022 | 21:31
01:51
AFAD ekipleri kimyasal sızıntı yaşanan tıra müdahale etti | Video 08.12.2022 | 20:45
00:32
Kuşadası'nda organize suç örgütüne yönelik operasyon: 2 tutuklama | Video 08.12.2022 | 20:35
01:50
11:18
00:44
Çavuşoğlu: Batı Trakya Türklerini hiçbir zaman yalnız bırakmayacağız | Video 08.12.2022 | 20:18
04:39
Mahmut Övür | ‘Bırakalım bu ayakları’ 08.12.2022 | 15:15
SON DAKİKA HABERİ: Başkan Recep Tayyip Erdoğan, TRT World Forum'da önemli açıklamalarda bulundu. Başkan Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Ukrayna Devlet Başkanı Volodomir Zelenski ile ayrı ayrı görüşeceğini duyurdu. Erdoğan, ABD'ye Yunanistan'a ait adaları silahlandırması, parası verilen F-16'ların teslim edilmemesi ve terör örgütü PKK/YPG'ye silah gönderilmesi ile ilgili çok sert çıktı. Erdoğan, "Teröristlerle verdiğimiz mücadelede kimse bize hesap soramaz." dedi.