Başkan Erdoğan: "Pazar günü Putin ve Zelenski ile krizin çözümü için görüşeceğim!" | Video

SON DAKİKA HABERİ: Başkan Recep Tayyip Erdoğan, TRT World Forum'da önemli açıklamalarda bulundu. Başkan Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Ukrayna Devlet Başkanı Volodomir Zelenski ile ayrı ayrı görüşeceğini duyurdu. Erdoğan, ABD'ye Yunanistan'a ait adaları silahlandırması, parası verilen F-16'ların teslim edilmemesi ve terör örgütü PKK/YPG'ye silah gönderilmesi ile ilgili çok sert çıktı. Erdoğan, "Teröristlerle verdiğimiz mücadelede kimse bize hesap soramaz." dedi.