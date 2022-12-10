CHP’nin kanalında bu sözlerle itiraf ettiler: Devlet başından beri devrede, yetkilileri tebrik etmek lazım

Gazeteci Timur Soykan ile Murat Ağırel CHP'nin kanalı Halk TV'de İsmail Küçükkaya'nın programına konuk oldular. Devletin mağdur ile nasıl ilgilendiğini, henüz iddianame hazırlanmadan Aile Bakanlığı'nın kadını nasıl korumaya aldığını anlatan Murat Ağırel "İddianame yazılmadan bakanlık müdahale etmiş. Barınmasını sağlamış. Çocuğa eğitim sağlamış. Mesleki eğitim kurslarına gönderilmiş, İngilizceyi anadili gibi öğrenmiş" bilgisini verdi.
"DEVLETİMİZ İLK ANDAN İTİBAREN KADINI KORUMA ALTINA ALDI"
Soykan, "Suç duyurusundan sonra boşanıyor. Çocuğunu da alıyor. Uzak bir kentte hayat kuruyor. Çocuğu ile ilgileniyor. Bu çemberden çıkmaya çalışıyor. Böyle çok az insan var. Devletimiz ilgileniyor, koruması altında. Oldukça iyi bir şekilde korunuyor" ifadelerini kullandı.
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"BAKANLIK ÇOCUĞA EĞİTİM SAĞLAMIŞ"
Türkiye'yi sarsan '6 yaşındaki kız çocuğuna istismar' olayı ile ilgili konuşan gazeteci Murat Ağırel ise devletin rolünün altını çizdi.
DAHA İDDİANAME HAZIRLANMADAN DEVLET MÜDAHALE ETTİ
Devletin mağdur ile nasıl ilgilendiğini, henüz iddianame hazırlanmadan Aile Bakanlığı'nın kadını nasıl korumaya aldığını anlatan Ağırel "İddianame yazılmadan bakanlık müdahale etmiş. Barınmasını sağlamış. Çocuğa eğitim sağlamış. Mesleki eğitim kurslarına gönderilmiş, İngilizceyi anadili gibi öğrenmiş" bilgisini verdi.
AİLE BAKANLIĞI MÜDAHİL OLDU
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, 6 yaşındayken cinsel istismara maruz kaldığı iddia edilen H.K.G ile ilgili açıklamada bulundu.
Basında çıkan "H.K.G'nin 6 yaşındayken cinsel istismara maruz kaldığı" yönündeki haberlere ilişkin açıklama yapılması gereği duyulduğu belirtilen Bakanlıktan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
"Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı olarak tarafımızdan, İstanbul Anadolu 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nde 'Çocuğun nitelikli cinsel istismarı' iddiasıyla açılan davaya müdahil olunmuştur. Bakanlığımızca süreç yakından takip edilerek, bundan önce olduğu gibi ilerleyen dönemde de mağdura her türlü hukuksal destek verilecektir."
"ÇOCUKLARIMIZ SÖZ KONUSU; BU SİYASİ BİR MESELE DEĞİL"
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, çocuğun cinsel istismarının hangi sebeple, hangi gerekçeyle olursa olsun kabul edilemeyeceğini ve meşru gösterilemeyeceğini söyledi. Bakan Yanık, A Haber'de katıldığı canlı yayında gündeme dair değerlendirmelerde bulundu. Davanın hukuki süreçte takipçisi olduklarını söyleyen Yanık, aynı zamanda mağdurun talebi durumunda mağdurun ve çocuğunun her türlü sosyal hizmet desteklerinden yararlanmasını sağlayacaklarını belirtti. Yanık, "Kadına şiddet, çocuk istismarı siyasetin konusu değildir. Üzerinden siyaset üretilecek konular değildir. Bunu toplumsal bir mesele olarak kabul edip hep birlikte mücadele etmeliyiz" diye konuştu.
Bakan Yanık'tan "6 yaşındaki çocuğa istismar" açıklaması "Davaya müdahiliz" | Video
Yanık " Erken yaşta evlilik başlığında bile değerlendirilemeyecek kadar tatsız bir konu. Bakanlık olarak davaya müdahil olduk. Delillerin toplanması, hakikatin ortaya çıkması ile mağdura gereken destek vermiş olacağız. Sosyal, ekonomik, sosyal hizmet anlamında ve benzeri her türlü desteği sağlamak da bakanlığımızın sorumluluklarından birisi. Bundan sonra da ihtiyacı ve talebi olursa bu destekleri sağlarız" dedi.
Bakanlık olarak davaya müdahil olduklarını belirten Yanık, "Bizim için 1 sayısı bile fazla" derken "Burada çocuklarımız söz konusu; bu siyasi bir mesele değil" ifadelerini kullandı.
ŞENTOP: KABUL EDİLEMEZ, AFFEDİLEMEZ
Çocuğa cinsel istismar iddiasına bir tepki de TBMM Başkanı Mustafa Şentop'tan geldi. Meclis Başkanı, sosyal medya hesabı twitter üzerinden yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:
"Çocuk istismarı asla kabul edilemez, affedilemez; faili kim olursa olsun..."Bir evladımızın 6 yaşında istismara maruz kaldığı yönündeki bilgiler, vicdanları derinden sarsmıştır. Olay yargıya intikal etmiş, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı da davaya müdahil olmuştur. Olayın tüm yönleriyle açıklığa kavuşturulması ve sorumluların en ağır cezaları alması için sürecin takipçisi olacağız."
AK PARTİ'DEN TEPKİLER!
Türkiye'yi ayağa kaldıran skandal olayla ilgili AK Parti'den art arda tepkiler geldi. AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, "Çocukların istismarını lanetliyoruz" diyerek sert tepki gösterdiği sarsıcı olayla ilgili sosyal medya hesabı Twitter üzerinden yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:
"Basın yayın organlarında bir çocuğun 6 yaşındayken cinsel istismara maruz kaldığı yönündeki haberleri çok yakından takip ediyoruz. Çocukların istismarını lanetliyoruz. Çocukların Istismar edilmesi asla affedilmeyecek lanetli bir suçtur. Mağdurun yanında olacağız ve her türlü desteği vereceğiz. Mağdur her kimse yanındayız, suçlu her kimse karşısındayız. Devam eden hukuki süreçte çocuklarımızın üstün yararının gözetileceğine eminiz. Hukuki süreci en yakın şekilde takip edeceğiz"
ZENGİN: BU KONUYU MEMLEKET MESELESİ GÖRÜYORUM
AK Parti Grup Başkanvekil Özlem Zengin, bu konuyu bir memleket meselesi olarak gördüğünü vurgulayarak, "İçimizde hiçbirimizin, Türkiye'de kalbi, vicdanı olan hiçbirimizin tek kelime bile hakkında bir şey söylemeden yapamayacağı bir konudur. Özellikle kız çocuğu olan arkadaşlarımızın kendi çocuklarını da düşünerek çok büyük bir rahatsızlık duyduklarını hepimiz görüyoruz, yaşıyoruz. Bu konuyu bir memleket meselesi olarak görüyorum; hepimizin meselesi, bütün milletvekillerinin meselesi, bütün bakanların meselesi. Evet, öncelikli olarak Aile Bakanlığımız olmak üzere, Adalet Bakanlığımız olmak üzere, onların meselesi olmakla beraber bütün milletvekillerimizin, bütün bakanlarımızın Türkiye'de birincil meselelerinden bir tanesi" değerlendirmesinde bulundu.
'ARAŞTIRMA KOMİSYONU KURALIM'
Zengin, bu konunun siyaset üstü bir konu olduğunu belirterek, "Gerekirse bu konuyla alakalı hep birlikte bir araştırma komisyonu kuralım. Çocukların istismarıyla alakalı Türkiye Büyük Millet Meclisi daha geniş anlamda hangi sorumlulukları alabilir. Nerede, nasıl boşluklar var, buna dair hepsini, hep beraber değerlendirelim" diye konuştu.
HAMZA DAĞ: 'AMA'SIZ, 'FAKAT'SIZ MAĞDURUN YANINDA, SUÇLUNUN KARŞISINDAYIZ
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ da skandal olayla ilgili açıklamalarda bulundu.
Bu durumu lanetlediklerini belirten Hamza Dağ, "Böyle bir şeyin olabilme ihtimalini reddediyoruz" diyerek 'Ama'sız, 'fakat'sız mağdurun yanında, suçlunun karşısında olduklarının altını çizerek şunları söyled;
"Aile Bakanlığımız davaya müdahil oldu. Siyasi olarak da biz bunun sonuna kadar takipçisi oluruz. Siyaseten bunun üzerinden nema elde etmeye çalışmak acizliktir. Lanetliyoruz. Dün Parti Sözcümüz de Aile Bakanlığı da açıklama yaptı. Bu hadisenin üzerine gidereceğiz. Aynı kararlılığı CHP kendi teşkilatlarına sağlayabiliyor mu? Sağlayamıyor. Kamu kurumlarının bu konuda bekleme lüksleri yok, bir saniye bekleme lüksleri yok. İhmali olan bir kamu görevlisi varsa zaten Aile Bakanlığımız da açıklamayı yaptı. Tecavüz, hayvana şiddet... Konya'da hadise yaşandığında belediye başkanımız direkt soruşturma açtı, kişilerin tutuklanması sağlandı."
BAKAN ERSOY: SORUMLULAR EN AĞIR CEZAYI ALMALI
Olayı şiddetle kınayan Kültür Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, sorumluların tamamının en ağır cezayı alması gerektiğini belirtiği açıklamasında şunları söyledi: "Aile Bakanlığımız davaya müdahil oldu, Vakıflar Genel Müdürlüğü'nün görevlendirdiği müfettiş göreve başladı, detaylı inceleme yapılıyor. Hassasiyetle konuyu takip ediyoruz"
BAKAN BİLGİN: SUSARSAK İNSANLIĞIMIZ YARA ALIR
"Ortak insanlığımızın değerleri konusunda hiç birimiz taviz vermeyiz" diyen Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin ise konuyla ilgili yaptığı açıklamada şunları söyledi:
"Bu tür alçaklıklara müsamaha göstermeyiz. İlgili soruşturma ilgili kurumlar ve yargı tarafından yürütülüyor. Alçakça insanlık dışı davranışlara TBMM'de ortak cevap verilmesi gurur verici tavırdır. Hiçbirimiz taviz veremeyiz, mazur gösteremeyiz. Göstermenin karşısında olmak mecburiyetindeyiz. Yargı tarafından sonuna kadar götürülmelidir. Susarsak insanlığımız yara alır diye düşünüyorum.
MECLİS'TE ÇOCUK İSTİSMARI SERT BİR DİLLE KINANDI
TBMM Genel Kurulu'nda, çocuk istismarına karşı, siyasi partiler 'tek ses' olarak tepki gösterdi. TBMM Genel Kurulu'nda, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın 2023 yılı bütçeleri görüşülmeye başlandı. Bütçe görüşmeleri sırasında, H.K.G. adlı kadının 6 yaşındayken cinsel istismara maruz bırakıldığı yönündeki haberler tartışıldı. Genel Kurul'da, siyasi parti temsilcileri söz alarak, 'çocuk istismarını' sert bir dille kınadı