CHP’nin kanalında bu sözlerle itiraf ettiler: Devlet başından beri devrede, yetkilileri tebrik etmek lazım

"ÇOCUKLARIMIZ SÖZ KONUSU; BU SİYASİ BİR MESELE DEĞİL"



Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, çocuğun cinsel istismarının hangi sebeple, hangi gerekçeyle olursa olsun kabul edilemeyeceğini ve meşru gösterilemeyeceğini söyledi. Bakan Yanık, A Haber'de katıldığı canlı yayında gündeme dair değerlendirmelerde bulundu. Davanın hukuki süreçte takipçisi olduklarını söyleyen Yanık, aynı zamanda mağdurun talebi durumunda mağdurun ve çocuğunun her türlü sosyal hizmet desteklerinden yararlanmasını sağlayacaklarını belirtti. Yanık, "Kadına şiddet, çocuk istismarı siyasetin konusu değildir. Üzerinden siyaset üretilecek konular değildir. Bunu toplumsal bir mesele olarak kabul edip hep birlikte mücadele etmeliyiz" diye konuştu.

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Yanık " Erken yaşta evlilik başlığında bile değerlendirilemeyecek kadar tatsız bir konu. Bakanlık olarak davaya müdahil olduk. Delillerin toplanması, hakikatin ortaya çıkması ile mağdura gereken destek vermiş olacağız. Sosyal, ekonomik, sosyal hizmet anlamında ve benzeri her türlü desteği sağlamak da bakanlığımızın sorumluluklarından birisi. Bundan sonra da ihtiyacı ve talebi olursa bu destekleri sağlarız" dedi.

Bakanlık olarak davaya müdahil olduklarını belirten Yanık, "Bizim için 1 sayısı bile fazla" derken "Burada çocuklarımız söz konusu; bu siyasi bir mesele değil" ifadelerini kullandı.