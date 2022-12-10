Video Haber CHP'nin kanalı Halk TV'de bu sözlerle itiraf ettiler: "Devlet başından beri devrede.." | Video
CHP'nin kanalı Halk TV'de bu sözlerle itiraf ettiler:

CHP'nin kanalı Halk TV'de bu sözlerle itiraf ettiler: "Devlet başından beri devrede.." | Video

10.12.2022 | 15:37

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Türkiye, Hiranur Vakfı'nın kurucularından olan Yusuf Ziya Gümüşel'in kızının yaşadığı cinsel istismar olayını konuşuyor. Başta CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu olmak üzere, istismar olayında bile devleti suçlayarak siyasi rant devşirmeye çalışanlara cevap, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık'tan gelmişti. Yanık; Burada çocuklarımız söz konusu; bu siyasi bir mesele değil" ifadelerini kullanmıştı. Gazeteci Timur Soykan ile Murat Ağırel’den CHP’nin kanalı HALK TV’de itiraf gibi açıklama geldi. Devletin mağdur ile nasıl ilgilendiğini, henüz iddianame hazırlanmadan Aile Bakanlığı’nın kadını korumaya aldığını, eğitim de dahil olmak üzere tüm ihtiyaçlarını nasıl karşıladığını anlattılar. Soykan "Devletimiz ilgileniyor, devletimizin koruması altında. Buradan Aile Bakanlığımızı ve yetkililerini tebrik etmek gerekiyor" ifadelerini kullandı.

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