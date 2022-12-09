Bakan Yanık'tan "6 yaşındaki çocuğa istismar" açıklaması "Davaya müdahiliz" | Video

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, Türkiye'nin gündemine oturan '6 yaşındaki çocuğa cinsel istismar' iddiasıyla ilgili açıklamalarda bulundu. Bakanlık olarak davaya müdahil olduklarını belirten Yanık, "Bizim için 1 sayısı bile fazla" derken "Burada çocuklarımız söz konusu; bu siyasi bir mesele değil" ifadelerini kullandı.