Bakan Yanık'tan "6 yaşındaki çocuğa istismar" açıklaması "Davaya müdahiliz" | Video
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
37:00
00:50
Kılıçdaroğlu'ndan ilginç savunma "Milletimiz teknolojiyi de görsün" | Video 09.12.2022 | 08:38
03:05
37:17
06:34
00:53
Herkes 'Kaçırıyorlar' sandı! Gerçekse bambaşkaydı | Video 08.12.2022 | 22:52
01:25
47:06
01:15
Meksika’da havai fişek atölyesinde patlama: 5 ölü, 19 yaralı | Video 08.12.2022 | 21:31
01:51
AFAD ekipleri kimyasal sızıntı yaşanan tıra müdahale etti | Video 08.12.2022 | 20:45
00:32
Kuşadası'nda organize suç örgütüne yönelik operasyon: 2 tutuklama | Video 08.12.2022 | 20:35
01:50
11:18
00:44
Çavuşoğlu: Batı Trakya Türklerini hiçbir zaman yalnız bırakmayacağız | Video 08.12.2022 | 20:18
04:39
Mahmut Övür | ‘Bırakalım bu ayakları’ 08.12.2022 | 15:15
04:44
03:08
Mehmet Barlas | Dost ile düşmanı ayırmak zor 08.12.2022 | 14:02
05:16
00:27
SON DAKİKA: EYT'de yaş sınırı olacak mı? Bakan Bilgin'den açıklama! | Video 08.12.2022 | 11:32
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, Türkiye'nin gündemine oturan '6 yaşındaki çocuğa cinsel istismar' iddiasıyla ilgili açıklamalarda bulundu. Bakanlık olarak davaya müdahil olduklarını belirten Yanık, "Bizim için 1 sayısı bile fazla" derken "Burada çocuklarımız söz konusu; bu siyasi bir mesele değil" ifadelerini kullandı.