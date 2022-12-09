Video Haber Bakan Yanık'tan "6 yaşındaki çocuğa istismar" açıklaması "Davaya müdahiliz" | Video
Bakan Yanık'tan

Bakan Yanık'tan "6 yaşındaki çocuğa istismar" açıklaması "Davaya müdahiliz" | Video

09.12.2022 | 10:51

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

Bakan Yanık’tan 6 yaşındaki çocuğa istismar açıklaması Davaya müdahiliz | Video 37:00
Bakan Yanık'tan "6 yaşındaki çocuğa istismar" açıklaması "Davaya müdahiliz" | Video 09.12.2022 | 10:51
Kılıçdaroğlu’ndan ilginç savunma Milletimiz teknolojiyi de görsün | Video 00:50
Kılıçdaroğlu'ndan ilginç savunma "Milletimiz teknolojiyi de görsün" | Video 09.12.2022 | 08:38
’6 yaşındaki kız çocuğuna istismara’ tepkiler peş peşe yükseldi! Diyanet’ten açıklama 03:05
'6 yaşındaki kız çocuğuna istismara' tepkiler peş peşe yükseldi! Diyanet'ten açıklama 09.12.2022 | 00:29
EYT SON DAKİKA: Bakan Bilgin’den yeni EYT düzenlemesi açıklaması! Yaş şartı, sınırı ne olacak? | Video 37:17
EYT SON DAKİKA: Bakan Bilgin'den yeni EYT düzenlemesi açıklaması! Yaş şartı, sınırı ne olacak? | Video 08.12.2022 | 23:47
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin’den asgari ücret açıklaması | Video 06:34
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin'den asgari ücret açıklaması | Video 08.12.2022 | 23:08
Herkes ’Kaçırıyorlar’ sandı! Gerçekse bambaşkaydı | Video 00:53
Herkes 'Kaçırıyorlar' sandı! Gerçekse bambaşkaydı | Video 08.12.2022 | 22:52
Esenyurt’ta silahlı saldırı: Restorana sığınan genç bacağından yaralandı | Video 01:25
Esenyurt’ta silahlı saldırı: Restorana sığınan genç bacağından yaralandı | Video 08.12.2022 | 22:16
Son dakika haberi | Ticaret Bakanı Mehmet Muş’tan asgari ücret açıklaması | Video 47:06
Son dakika haberi | Ticaret Bakanı Mehmet Muş'tan asgari ücret açıklaması | Video 08.12.2022 | 22:07
Meksika’da havai fişek atölyesinde patlama: 5 ölü, 19 yaralı | Video 01:15
Meksika’da havai fişek atölyesinde patlama: 5 ölü, 19 yaralı | Video 08.12.2022 | 21:31
AFAD ekipleri kimyasal sızıntı yaşanan tıra müdahale etti | Video 01:51
AFAD ekipleri kimyasal sızıntı yaşanan tıra müdahale etti | Video 08.12.2022 | 20:45
Kuşadası’nda organize suç örgütüne yönelik operasyon: 2 tutuklama | Video 00:32
Kuşadası'nda organize suç örgütüne yönelik operasyon: 2 tutuklama | Video 08.12.2022 | 20:35
Kuyumcu dükkanına gelen hırsızları silahıyla geri püskürttü: 1 ölü, 1 yaralı | Video 01:50
Kuyumcu dükkanına gelen hırsızları silahıyla geri püskürttü: 1 ölü, 1 yaralı | Video 08.12.2022 | 20:27
Son dakika! Bakan Murat Kurum: 81 ilde ’Yaklaşık Sıfır Enerjili Binalar’ uygulaması başlıyor | Video 11:18
Son dakika! Bakan Murat Kurum: 81 ilde 'Yaklaşık Sıfır Enerjili Binalar' uygulaması başlıyor | Video 08.12.2022 | 20:24
Çavuşoğlu: Batı Trakya Türklerini hiçbir zaman yalnız bırakmayacağız | Video 00:44
Çavuşoğlu: Batı Trakya Türklerini hiçbir zaman yalnız bırakmayacağız | Video 08.12.2022 | 20:18
Mahmut Övür | ‘Bırakalım bu ayakları’ 04:39
Mahmut Övür | ‘Bırakalım bu ayakları’ 08.12.2022 | 15:15
Savunma Sanayii Başkanı Demir: Türkiye sanayi alanında en gelişmiş 10 ülke arasına girme hedefine yaklaştı | Video 04:44
Savunma Sanayii Başkanı Demir: "Türkiye sanayi alanında en gelişmiş 10 ülke arasına girme hedefine yaklaştı" | Video 08.12.2022 | 14:11
Mehmet Barlas | Dost ile düşmanı ayırmak zor 03:08
Mehmet Barlas | Dost ile düşmanı ayırmak zor 08.12.2022 | 14:02
2023’e hangi silahlar damga vuracak? İşte 2023’te envantere girecek yerli ve milli silahlar! | Video 05:16
2023'e hangi silahlar damga vuracak? İşte 2023'te envantere girecek yerli ve milli silahlar! | Video 08.12.2022 | 13:19
SON DAKİKA: EYT’de yaş sınırı olacak mı? Bakan Bilgin’den açıklama! | Video 00:27
SON DAKİKA: EYT'de yaş sınırı olacak mı? Bakan Bilgin'den açıklama! | Video 08.12.2022 | 11:32
Başkan Erdoğan’dan 2023 Zirvesi’ne video mesaj: Enflasyonun boynunu kıracağız | Video 05:17
Başkan Erdoğan'dan 2023 Zirvesi'ne video mesaj: "Enflasyonun boynunu kıracağız" | Video 08.12.2022 | 09:45

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, Türkiye'nin gündemine oturan '6 yaşındaki çocuğa cinsel istismar' iddiasıyla ilgili açıklamalarda bulundu. Bakanlık olarak davaya müdahil olduklarını belirten Yanık, "Bizim için 1 sayısı bile fazla" derken "Burada çocuklarımız söz konusu; bu siyasi bir mesele değil" ifadelerini kullandı.

VİDEO DEVAM EDİYOR

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

SON DAKİKA