Hülya’nın öldüğü kazayla ilgili bilirkişi keşfinde dikkat çeken hareket! Belediyenin ihmali canından etmişti...

İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin 2017'de hizmete açtığı ancak güvenlik görevlileri için tuvalet yapmayı unuttuğu Konak Tramvayında görevli güvenlik görevlisi Hülya Onaylı ihmal yüzünden önceki gün canından oldu.
İstasyonlarda tek başına görev yapan bazı kadın güvenlik görevlileri görev yerlerinden ayrılamadıkları için altlarına bez bağlamak zorunda kaldı. Bazıları da tuvalet ihtiyaçlarını çevredeki işyerlerinden sağlamaya başladı. Geçtiğimiz yıl SABAH özellikle kadın güvenlik görevlilerinin karşı karşıya kaldığı durumu yaptığı haberle kamuoyunun gündemine taşıdı. Ancak İzmir Büyükşehir Belediyesine bağlı METRO A.Ş Yönetimi çalışanların bu taleplerini geri çevirmesi bir cana mal oldu.
Konak Köprü durağında görev yapan kadın güvenlik görevlisi Hülya Onaylı (40) 20 Eylül'de saat 21.30 sıralarında tuvalet ihtiyacını gidermek için yolun karşısına geçmek istedi. Mustafa Kemal Sahil Bulvarı'ndaki köprü tramvay durağından, tuvalet ihtiyacını karşılamak için yolun karşısına geçmek isterken Bahadır Sıgalı yönetimindeki 35 AOA 048 plakalı otomobil çarptı. Tramvay istasyonu güvenlik görevlisi, evli ve 2 çocuk annesi Hülya Onaylı, ihbarla gelen sağlık ekibince Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Ağır yaralı Onaylı, doktorların müdahalesine rağmen hayatını kaybetti.
CENAZEYE KATILAN TUNÇ SOYER'E TEPKİ GÖSTERMİŞLERDİ
İhmal yüzünden canından ölen Hülya Onaylı'nın cenaze töreninde gözyaşı ve öfke vardı. Eşrefpaşa Çinili Cami'de düzenlenen törende eşinin tabutunu sırtında taşıyan Erkan Onaylı ayakta durmakta güçlük çekmiş, iki çocuk annesi Hülya Onaylı'nın yakınları cenazeye katılan İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'e büyük tepki göstermişti. Hülya Onaylı'nın cenazesi Örnekköy Mezarlığı'nda toprağa verildi. Onaylı'nın ağabeyi Özer Tunaoğlu (48) da 9 gün sonra beyin kanamasından yaşamını yitirdi.
SÜRÜCÜ HAKKINDA 6 YILA KADAR HAPİS İSTENDİ
Kazadan sonra gözaltına alınan otomobilin sürücüsü Bahadır Sıgalı, işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı. Kazayla ilgili başlatılan soruşturma tamamlanıp, iddianame hazırlandı. Onaylı'nın, görevli olduğu köprü tramvay durağının yakınındaki yaya geçidine gelip, kırmızı ışık ihlali yaparak yolun karşısına doğru koştuğu belirtildi.
Bu sıra gelen Sıgalı'nın da otomobille çarpması sonucu Onaylı'nın havalanarak 40 metre mesafedeki diğer şeridin orta kısmına düştüğü ve yolun bitimindeki şeride savrulduğu, iddianamede yer aldı. Kaza tespit tutanağı ve bilirkişi raporuna göre Sıgalı'nın, kazada yüksek hızla ve tedbirsiz olarak yaya geçidine yaklaştığının tespit edildiği de iddianamede belirtildi. Bahadır Sıgalı'nın trafik ihlali, Hülya Onaylı'nın da kırmızı ışık ihlali yaptığı için kazanın oluşumunda etken olduklarına vurgu yapıldı.
Kazayla ilgili kurum, kuruluş ve 3'üncü kişilerin hata ve ihmallerinin görülmediği de kaydedildi. İddianamede, alınan beyanlar ve toplanan deliller ışığında Sıgalı'nın 'taksirle ölüme neden olma' suçundan 6 yıla kadar hapis istemiyle cezalandırılması talep edildi. Ara duruşmada tahliye edilen Sıgalı'ya ev hapsi verildi. Öte yandan kazanın ardından 1 hafta sonra Büyükşehir Belediyesi'nce bazı tramvay duraklarına seyyar tuvaletler yerleştirildi.
KARDEŞİNE ÇARPAN SÜRÜCÜYE TEPKİ GÖSTERDİ
Hülya Onaylı'nın hayatını kaybettiği kazayla ilgili olay yerinde uzman bilirkişi eşliğinde keşif yapıldı. Mahkeme başkanı, savcı, Hülya Onaylı'nın ikizi Derya Karaca, Onaylı ailesinin avukatı Aykut Dikencik, Berna Özer ve eşi Erkan Onaylı'nın bulunduğu keşifte Sıgalı, kaza anını anlattı. O anları, Onaylı'nın yakınları da anbean takip etti.
Olay yeri incelemesinde, güvenlik kameralarının açıları incelendi, olay yeri kontrol edildi. Olay günü Hülya Onaylı ile birlikte görevli olan güvenlik görevlisi Bülent Yurtsever dinlendi. Bahadır Sıgalı, kazada kastının bulunmadığını söyleyip, Hülya'nın ikizi Derya Karaca'nın elini öpmek istedi. Helallik isteyen Sıgalı'nın elini öpmesine izin vermeyen Derya Karaca'nın "Madem öyle neden hızla geldin?" diye tepki gösterdi.
Tunç Soyer’e isyan ettiler! Hülya Onaylı’nın ölümünde tanıktan korkunç sözler: Havada uçan bir şey gördüm!