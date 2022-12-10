Hülya’nın öldüğü kazayla ilgili bilirkişi keşfinde dikkat çeken hareket! Belediyenin ihmali canından etmişti...

Bu sıra gelen Sıgalı'nın da otomobille çarpması sonucu Onaylı'nın havalanarak 40 metre mesafedeki diğer şeridin orta kısmına düştüğü ve yolun bitimindeki şeride savrulduğu, iddianamede yer aldı. Kaza tespit tutanağı ve bilirkişi raporuna göre Sıgalı'nın, kazada yüksek hızla ve tedbirsiz olarak yaya geçidine yaklaştığının tespit edildiği de iddianamede belirtildi. Bahadır Sıgalı'nın trafik ihlali, Hülya Onaylı'nın da kırmızı ışık ihlali yaptığı için kazanın oluşumunda etken olduklarına vurgu yapıldı.