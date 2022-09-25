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Tunç Soyer’e isyan ettiler! Hülya Onaylı’nın ölümünde tanıktan korkunç sözler: Havada uçan bir şey gördüm!
Giriş Tarihi: 25.09.2022 10:36
Güncelleme Tarihi: 25.09.2022
11:09
Tunç Soyer’e isyan ettiler! Hülya Onaylı’nın ölümünde tanıktan korkunç sözler: Havada uçan bir şey gördüm!
İzmir'de geçtiğimiz günlerde çok acı bir olay yaşandı. İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından işletilen Konak Tramvayında güvenlik görevlisi olarak çalışan Hülya Onaylı, istasyonda tuvalet olmadığı için tuvalet ihtiyacını gidermek amacıyla karşıdan karşıya geçerken bir aracın çarpması sonucu hayata gözlerini kapadı. Hülya Onaylı'nın yakınlarından ve mesai arkadaşlarından Tunç Soyer'e tepki yağdı. Bir görgü tanığı ise "Havada uçan bir şey gördüm" diyerek korkunç kazayı anlattı…