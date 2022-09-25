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Haberler Yaşam Tunç Soyer’e isyan ettiler! Hülya Onaylı’nın ölümünde tanıktan korkunç sözler: Havada uçan bir şey gördüm!
Giriş Tarihi: 25.09.2022 10:36 Güncelleme Tarihi: 25.09.2022 11:09

Tunç Soyer’e isyan ettiler! Hülya Onaylı’nın ölümünde tanıktan korkunç sözler: Havada uçan bir şey gördüm!

İzmir'de geçtiğimiz günlerde çok acı bir olay yaşandı. İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından işletilen Konak Tramvayında güvenlik görevlisi olarak çalışan Hülya Onaylı, istasyonda tuvalet olmadığı için tuvalet ihtiyacını gidermek amacıyla karşıdan karşıya geçerken bir aracın çarpması sonucu hayata gözlerini kapadı. Hülya Onaylı'nın yakınlarından ve mesai arkadaşlarından Tunç Soyer'e tepki yağdı. Bir görgü tanığı ise "Havada uçan bir şey gördüm" diyerek korkunç kazayı anlattı…

Tunç Soyer’e isyan ettiler! Hülya Onaylı’nın ölümünde tanıktan korkunç sözler: Havada uçan bir şey gördüm!

SABAH, kazanın meydana geldiği Köprü Durağına giderek görgü tanıkları ile konuştu. Kazanın gözünün önünde olduğunu belirten balık restoran çalışanlarından Ömer Turan; "Tramvayda görev yapan güvenlik görevlisi arkadaşların en büyük sorunu tuvaletti. Sürekli bizim işletmemizin tuvaletini kullanıyorlardı. Olay gecesi de hayatını kaybeden güvenlik görevlisi tuvalet ihtiyacını gidermek içi bizim işletmemize geliyordu.

Tunç Soyer’e isyan ettiler! Hülya Onaylı’nın ölümünde tanıktan korkunç sözler: Havada uçan bir şey gördüm!

"UÇAN BİR ŞEY GÖRDÜM MEĞERSE..."
Kuvvetli bir çarpma sesi duydum. O sırada müşterilere servis yapıyordum. Gürültünün geldiği yere baktığımda havada uçan bir şey gördüm. İlk başta kaza geçiren aracın bir parçası koptu zannettim. Meğerse güvenlik görevlisi kadınmış. Halen daha yaşadığım şokun etkisinden kurtulmuş değilim" dedi.

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Tunç Soyer’e isyan ettiler! Hülya Onaylı’nın ölümünde tanıktan korkunç sözler: Havada uçan bir şey gördüm!

Yaşananlara bir tepki de Onaylı'nın üyesi olduğu DİSK'e bağlı Genel İş Sendikası Ege Bölge Temsilcisi Memiş Sarı'dan geldi. Sarı, sendika ve çalışanların 1.5 yıldan bu yana tuvalet taleplerine sessiz kalan Metro A.Ş Yönetimine tepki gösterdi; "1.5 yıldır bu talebe sesiz, sakin kalan, herhangi bir çözüm üretmeyen Metro A.Ş yönetimi bence artık o görevi yapmamalıdır."

Tunç Soyer’e isyan ettiler! Hülya Onaylı’nın ölümünde tanıktan korkunç sözler: Havada uçan bir şey gördüm!

SABAH MANŞETİNE TAŞIDI

İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından işletilen Konak Tramvayında görevli güvenlik personeli Hülya Onaylının ölümünün yankıları sürerken SABAH kazanın yaşandığı Mustafa Kemal Sahil Bulvarı üzerindeki Köprü Durağına gitti. Evli, iki çocuk annesi Hülya Onaylının kaza öncesi tuvalet ihtiyacını gidermek için yolun karşısındaki balık restorana gittiği öğrenildi. Görgü tanıkları çarpmanın etkisi ile Hülya Onaylının yaklaşık savrulduğunu söyledi. Aynı istasyonda görev yapan diğer meslektaşının kaza sırasında sinir krizi geçirdiğini belirten görgü tanıkları "Ambulans geldiğinde yaşıyordu. Ama durumu çok ağırdı." diye konuştu.

Tunç Soyer’e isyan ettiler! Hülya Onaylı’nın ölümünde tanıktan korkunç sözler: Havada uçan bir şey gördüm!

Olayın gördü tanıklarından Osman Turan da SABAH'a konuştu. 3 yıldan bu yana balık restoranda garson olarak çalıştığını belirten Turan, hayatını kaybeden Hülya Onaylının görev yaptığı süreçte sık sık restoranın tuvaletini kullandığını söyledi. "Olay akşamı da yolun karşısına geçip bizim işletmenin tuvaletini kullanmak istemiş." Diyen Turan sözlerini şöyle sürdürdü; "Karşıdan karşıya geçerken araç çarpmış.

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