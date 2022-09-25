Tunç Soyer’e isyan ettiler! Hülya Onaylı’nın ölümünde tanıktan korkunç sözler: Havada uçan bir şey gördüm!

Yaşananlara bir tepki de Onaylı'nın üyesi olduğu DİSK'e bağlı Genel İş Sendikası Ege Bölge Temsilcisi Memiş Sarı'dan geldi. Sarı, sendika ve çalışanların 1.5 yıldan bu yana tuvalet taleplerine sessiz kalan Metro A.Ş Yönetimine tepki gösterdi; "1.5 yıldır bu talebe sesiz, sakin kalan, herhangi bir çözüm üretmeyen Metro A.Ş yönetimi bence artık o görevi yapmamalıdır."