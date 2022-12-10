Dev yatırımlar: Açılışları Başkan Erdoğan yapacak! Samsun Türkiye Yüzyılı’na hazır

Bahar havası var ve güzel bir buluşma olacak. Burada çok ciddi işler başardık. Samsun halkı yapılardan çok memnun. Şimdi Samsun-Ankara arasında otoyol ve hızlı tren gibi projeler var hedefimizde. Batı Çevre Yolu projemiz var, önümüzdeki yıl ihalesi yapılacak. Kamu yatırımlarda Samsun Türkiye'de en iyi 3 ilden bir tanesi olarak öne çıkıyor.