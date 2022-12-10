Başkan Recep Tayyip Erdoğan bugün Samsun'a gidiyor. Başkan Erdoğan 17 ilçede yapımı tamamlanan projelerin toplu açılışını yapacak ve Kuruluştan Bugüne Birlikte 2023'e programına katılacak. A Haber muhabiri Mahmut Erdoğan'a konuk olan Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir önemli değerlendirmelerde bulundu.
Millî Mücadele'nin ilk adımının şehri Samsun, Türkiye Yüzyılı'na da damgasını vurmaya hazır! 🇹🇷 pic.twitter.com/rXIVUStAxI— Recep Tayyip Erdoğan (@RTErdogan) December 10, 2022
KAVAK-ASARCIK YOLU BUGÜN HİZMETE GİRİYOR
Samsun'da ulaşımın kalitesi yeni yatırımlarla artıyor. Samsun'da Kavak ve Asarcık arasındaki yolun konforunu ve kalitesini artıracak Kavak-Asarcık Yolu Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla bugün hizmete açılıyor..
SON DAKİKA: Dev yatırımlar! Açılışları Başkan Erdoğan yapacak! Samsun Türkiye Yüzyılı'na hazır | Video
Zamandan ve yakıttan yılda toplam 20,2 milyon lira tasarruf sağlayacak,
egzoz emisyon salınımını 1.189 ton azaltacak
SEYAHAT SÜRESİ 10 DAKİKA KISALACAK
24.7 kilometrelik yeni yol ile seyahat süresi de 10 dakika kısalacak.
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda "Bugün Samsun'da; Kavak-Asarcık Yolu'nu Cumhurbaşkanımız Sn. Recep Tayyip Erdoğan'ın teşrifleriyle hizmete açıyoruz!" diyerek yol ile ilgili görüntülerin yer aldığı bir video paylaşımında bulundu.
Bakan Karaismailoğlu paylaştı: "Kavak-Asarcık Yolu'nu hizmete açıyoruz!" | Video
Mustafa Demir'in A Haber mikrofonlarına söyledikleri:
Kamu ve özel sektörün biten projelerinin açılışı yapılacak. Heyecanlıyız, çok güzel bir hazırlık yaptık. Samsun Karadeniz'in merkezi ve hava bugün çok güzel ve güzel bir program olacak. Hemen hemen şehrimize her alanda ciddi yatırımlar kazandırdık. Yerel yönetimler olarak çok güzel yatırımlara imza attık. Bugün onun bayramı olacak.
Bahar havası var ve güzel bir buluşma olacak. Burada çok ciddi işler başardık. Samsun halkı yapılardan çok memnun. Şimdi Samsun-Ankara arasında otoyol ve hızlı tren gibi projeler var hedefimizde. Batı Çevre Yolu projemiz var, önümüzdeki yıl ihalesi yapılacak. Kamu yatırımlarda Samsun Türkiye'de en iyi 3 ilden bir tanesi olarak öne çıkıyor.
Belediye yatırımlarında hem kırsal hem kentsel çevresel ve teknoloji yatırımları öne çıkıyor. Çok sistematik ve verimli çalışma ile yola devam ediyoruz. Elektrikli otobüsleri devreye aldık, akılı şehir uygulamalarını burada hayata geçirdik. İnsanlarımız da büyük bir moral var, geleceğe umutla bakıyorlar.