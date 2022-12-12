SON DAKİKA HABERİ! Başkan Erdoğan’dan üniversite öğrencilerine müjdeler: İşte yeni KYK kredi ve burs miktarları

'BAŞARI DESTEK ÖDEMESİ YAPACAĞIZ'

Başkan Erdoğan, "Öğrencilerimize başarı destek ödemesi yapacağız. Bu yıl itibariyle lisansta 850 lira olan bursu 1250 liraya çıkarıyoruz. Yüksek lisansta 1700 liradan 2500 liaraya doktora da 2550 liradan 3750 liraya çıkartıyoruz."