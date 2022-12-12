SON DAKİKA HABERİ! Başkan Erdoğan’dan üniversite öğrencilerine müjdeler: İşte yeni KYK kredi ve burs miktarları

Son dakika haberi... Başkan Recep Tayyip üniversite öğrencilerine yönelik yeni yaptığı açıklamada, lisans - yüksek lisans ve doktorada kredi ve burs rakamlarını arttırdıklarını açıkladı.
Başkan Erdoğan, üniversite öğrencilerinin kredi ve burs miktarlarının lisansta 1250, yüksek lisansta 2500, doktorada 3750 liraya yükseltildiğini söyledi.
"Kredi almış öğrencilerin sadece ana para ödemesini sağlayan düzenlemeye gittik. Bununla kalmadık 2022-2023 döneminde ücretlere zam yapmayarak öğrencilerimizin yurtlarında barınabilme hakkı sağladık. Bu yıl 850 bin kişi ile yurtlarımızda rekor barınma sayısına ulaştık." ifadelerini kullandı.