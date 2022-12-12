Haberler Gündem Haberleri SON DAKİKA HABERİ! Başkan Erdoğan'dan üniversite öğrencilerine müjdeler: İşte yeni KYK kredi ve burs miktarları
Giriş Tarihi: 12.12.2022 20:25

SON DAKİKA HABERİ! Başkan Erdoğan'dan üniversite öğrencilerine müjdeler: İşte yeni KYK kredi ve burs miktarları

Son dakika haberi: Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Kabine Toplantısı sonrası yaptığı millete sesleniş konuşmasında öğrenciler için de peş peşe müjdeleri açıkladı. Başkan Erdoğan, KYK kredi burs miktarı rakamlarında artışa gidildiğini duyurdu. İşte yeni kredi ve burs rakamları...

SON DAKİKA HABERİ! Başkan Erdoğan’dan üniversite öğrencilerine müjdeler: İşte yeni KYK kredi ve burs miktarları

Son dakika haberi... Başkan Recep Tayyip üniversite öğrencilerine yönelik yeni yaptığı açıklamada, lisans - yüksek lisans ve doktorada kredi ve burs rakamlarını arttırdıklarını açıkladı.

Başkan Erdoğan, üniversite öğrencilerinin kredi ve burs miktarlarının lisansta 1250, yüksek lisansta 2500, doktorada 3750 liraya yükseltildiğini söyledi.

'BAŞARI DESTEK ÖDEMESİ YAPACAĞIZ'

Başkan Erdoğan, "Öğrencilerimize başarı destek ödemesi yapacağız. Bu yıl itibariyle lisansta 850 lira olan bursu 1250 liraya çıkarıyoruz. Yüksek lisansta 1700 liradan 2500 liaraya doktora da 2550 liradan 3750 liraya çıkartıyoruz."

"Kredi almış öğrencilerin sadece ana para ödemesini sağlayan düzenlemeye gittik. Bununla kalmadık 2022-2023 döneminde ücretlere zam yapmayarak öğrencilerimizin yurtlarında barınabilme hakkı sağladık. Bu yıl 850 bin kişi ile yurtlarımızda rekor barınma sayısına ulaştık." ifadelerini kullandı.

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SON DAKİKA HABERİ! Başkan Erdoğan'dan üniversite öğrencilerine müjdeler: İşte yeni KYK kredi ve burs miktarları
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