6 yaşındaki kız çocuğunun istismarı davasında mahkemenin ilk kararına SABAH ulaştı

6 yaşındaki kız çocuğunun evlendirildiğine ilişkin iddiaların yer aldığı iddianame İstanbul Anadolu Ağır Ceza Mahkemesince kabul edildi. Baba Yusuf Ziya Gümüşel, anne Fatma Gümüşel ve imam nikahlı eş Kadir İstekli hakkında 'Zincirleme şekilde çocuğun istismarı' suçundan açılan davada mahkeme, 22 Mayıs 2023 tarihine duruşma günü vermişti.

YENİ DURUŞMA TARİHİ 30 OCAK 2023

Açılan davada mağdur H.K.G.'nin avukatının sanıklar hakkında tutuklama talep etmesinin ardından yeni bir gelişme daha yaşandı. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın talebi üzerine mahkeme duruşma gününü öne çekti. Yeni bir tensip zaptı hazırladı. Tensip zaptında duruşmanın 22 Mayıs 2023 gününe bırakılmışsa da Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ve mağdur H.K.G.'nin avukatının talebinin usul ve yasaya uygun bulunduğu belirtilerek duruşmanın 30 Ocak 2023 gününe bırakılmasına oy birliğiyle karar verildi.

TALEPLER DURUŞMA GÜNÜ DEĞERLENDİRİLECEK

Ayrıca mahkeme, Bakanlık ve mağdur avukatının sanıkların tutuklanması ve dosyada gizlilik kararı verilmesi taleplerinin duruşmada değerlendirilmesine hükmetti. Sanıklar Fatıma Gümüşel ve Yusuf Ziya Gümüşel'in savunmalarının SEGBİS sistemiyle alınması için Sapanca Asliye Ceza Mahkemesi'ne talimat yazıldığını belirten mahkeme, ek müzekkere yazılarak yeni duruşma gününün bildirilmesi için tebligat çıkarılmasını istedi. Aynı şekilde sanık Kadir İstekli ve taraf avukatlarına da yeni duruşma gününü öğrenmesi için davetiye çıkarılmasına karar verdi.

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