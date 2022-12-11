Haberler
Yaşam
Son dakika: 6 yaşındaki kız çocuğunun evlendirilmesi soruşturmasında savcıdan skandal hata! Dosyadaki raporu görmezden geldi
Giriş Tarihi: 11.12.2022 09:10
Güncelleme Tarihi: 11.12.2022
09:16
Son dakika: 6 yaşındaki kız çocuğunun evlendirilmesi soruşturmasında savcıdan skandal hata! Dosyadaki raporu görmezden geldi
Son dakika haberi: Türkiye'yi ayağa kaldıran 6 yaşındaki kız çocuğunun evlendirilmesi ve cinsel istismara uğramasına ilişkin iddialar üzerine yapılan soruşturmada, 2012 yılındaki soruşturmaya takipsizlik kararıyla kapatan Cumhuriyet Savcısının skandal hatası ortaya çıktı.