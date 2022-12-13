Kılıçdaroğlu’nun vetosunu dikkate almadı! İmamoğlu’ndan 6’lı masayı karıştıracak adaylık göndermesi

İKİ BELEDİYE BAŞKANINA VETO

Kılıçdaroğlu, "Ali olsa ne olur Veli olsa ne olur." sözlerini sarfederek, "İki belediye başkanımızın da görevlerini başarıyla sürdürmelerini istiyorum. 6'lı masa cumhurbaşkanı adayı konusunda nasıl karar alırsa, ben de Ekrem Bey de Mansur Bey de aynı anda duyacağız." ifadelerini kullanmıştı.