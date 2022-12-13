Video Haber Kılıçdaroğlu'nun vetosunu dikkate almadı! İmamoğlu'ndan 6'lı masayı karıştıracak adaylık göndermesi | Video
Kılıçdaroğlu'nun vetosunu dikkate almadı! İmamoğlu'ndan 6'lı masayı karıştıracak adaylık göndermesi | Video

Kılıçdaroğlu'nun vetosunu dikkate almadı! İmamoğlu'ndan 6'lı masayı karıştıracak adaylık göndermesi | Video

13.12.2022 | 23:06

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CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş hakkında sarf ettiği "İki belediye başkanımızın da görevlerini başarıyla sürdürmelerini istiyorum." sözleri İmamoğlu tarafından dikkate alınmadı. Kılıçdaroğlu'nun veto niteliğindeki sözlerinin ardından canlı yayında konuşan İmamoğlu, adaylık sorusu karşısında "Bu omuzlar bütün yükleri taşır" diyerek 6'lı masaya göndermede bulundu.

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