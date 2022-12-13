Kılıçdaroğlu'nun vetosunu dikkate almadı! İmamoğlu'ndan 6'lı masayı karıştıracak adaylık göndermesi | Video
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CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş hakkında sarf ettiği "İki belediye başkanımızın da görevlerini başarıyla sürdürmelerini istiyorum." sözleri İmamoğlu tarafından dikkate alınmadı. Kılıçdaroğlu'nun veto niteliğindeki sözlerinin ardından canlı yayında konuşan İmamoğlu, adaylık sorusu karşısında "Bu omuzlar bütün yükleri taşır" diyerek 6'lı masaya göndermede bulundu.