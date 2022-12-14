İzmir’i 15 günde 3 kez sel götürdü ama İZSU ’Yağmur sınavını geçtik’ dedi

İZMİRLİNİN GÖZÜNÜN İÇİNE BAKA BAKA YALAN SÖYLÜYOR

Kentte yaşananlara bir tepki de AK Parti Grup Başkan Vekili Özgür Hızal'dan geldi. Hızal, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer ve İZSU Genel Müdürlüğünün her zaman olduğu gibi İzmirlinin aklı ile alay etmeye devam ettiğini söyledi. Soyer'in 1 yıllık görev süresi kaldığını hatırlatan Hızal; "Kendisi geride kalan 4 yıllık süreçte vaatlerinin yüzde 95'ten fazlasını yerine getirememiş bir belediye başkanı. Ve hala İzmirlinin gözünün içine baka baka yalan söylemeye devam ediyor. Yalan kurumun her tarafında yuva yapmış vaziyette." Diye konuştu.

ARTIK SU BASMAYACAK DEDİ AMA

Soyer'in daha geçen yıl bilboardlarla, reklam araçlarıyla meclis toplantılarında Kemeraltı'na yüz milyonlarca liralık yatırım yaptığını belirtip 'Artık tarihi çarşıyı su basmayacak' dediğini hatırlatan Hızal; "Bu yıl yağan her yağmurda Kemeraltı yine sular altında kaldı. 2 gün önce adam çıktı 'Yaptığımız altyapı yatırımlarıyla su baskınlarına karşı başarılı bir performans sergiledik' dedi. Daha dün araçlar, evler işyerleri sokaklar, yollar yine sular altında kaldı. Biz gördüğümüze mi yoksa bunların söylediklerine mi inanacağız? İzmirliler artık gerçekten şaşırdı. İzmirlinin aklı ile resmen dalga geçiyorlar. Doğrusunu söylemek gerekirse aradan 4 yıla yakın bir süre geçmiş olmasına rağmen İzmir'in altyapı sorunlarının çözülmediğini bu performansla da çözüleceğini düşünmüyoruz" diye konuştu.