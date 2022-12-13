Haberler Yaşam İzmir’de yollar yine göle döndü: Tarihi Kemeraltı Çarşısı'nı da su bastı! Vatandaş çileden çıktı!

Giriş Tarihi: 13.12.2022 16:56 Güncelleme Tarihi: 13.12.2022 17:05

İzmir’de yollar yine göle döndü: Tarihi Kemeraltı Çarşısı'nı da su bastı! Vatandaş çileden çıktı!

Önceki gün kenti etkisi altına alan sağanak yağış sonrası yazılı ve görsel basın yayın organlarına 'İzmir yağmur sınavından başarı ile geçti' başlığı ile bülten geçen İzmir Büyükşehir Belediyesi, kentin 200 ayrı noktasında yapılan yatırımların su baskınlarını önlediğini iddia etti. Bu açıklamanın üzerinden 24 saat bile geçmeden; İzmir'in cadde ve sokakları yine göle döndü. Öğle saatlerinde etkili olan sağanak yağış, İzmir'in kalbi Konak'ta yer alan Tarihi Kemeraltı Çarşısı'nı sular altında bıraktı. Çok sayıda iş yeri su basarken; 270 hektarlık alanı kapsayan çarşı içindeki sokaklar adeta göle döndü...