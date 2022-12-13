Haberler Yaşam Haberleri İzmir'deki selden acı haber: Alzheimer hastası yaşlı kadın sel sularına kapılıp öldü
Giriş Tarihi: 13.12.2022 23:53 Son Güncelleme: 13.12.2022 23:55

İzmir'deki selden acı haber: Alzheimer hastası yaşlı kadın sel sularına kapılıp öldü

İzmir’de evde gelini olmadığı sırada şiddetli yağış varken sokağa çıkan alzheimer hastası 95 yaşındaki Hamide Koca evinin yakınındaki dereye girince sulara kapılıp hayatını kaybetti.

Ceyhan TORLAK Ceyhan TORLAK
İzmir’deki selden acı haber: Alzheimer hastası yaşlı kadın sel sularına kapılıp öldü

İzmir'de gün içinde etkili olan sağanak yağış can aldı. Tire'nin kırsal Armutlu Mahallesi'nde evde gelini olmadığı sırada şiddetli yağış varken sokağa çıkan alzheimer hastası 95 yaşındaki Hamide Koca, evinin yanındaki dereye girdi.

Rahatsızlığı nedeniyle tehlikenin farkına varamayan talihsiz kadın yağış nedeniyle seviyesi artan derede sulara kapıldı. Durumun bildirilmesi üzerine bir kurtarma çalışması başlatılırken, yaşlı kadından acı haber geldi. Koca'nın cenazesi, ekipler tarafından köyün girişinde bulundu. Ekiplerin bölgede sel ile mücadelesi devam ediyor.

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İzmir'deki selden acı haber: Alzheimer hastası yaşlı kadın sel sularına kapılıp öldü
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