KOM polisinden Zincir-2 operasyonu! Tuvalette damıtıp, reçetesiyle gönderdiler

2022 yılında merdiven altı imalathanelerde, üretilen sahte alkollü içkiyi piyasaya sürerek insan sağlığını tehdit eden gruplara yönelik KOM Başkanlığınca alkollü içki kaçakçılarına yönelik birçok operasyon düzenlendi. Yaklaşan yılbaşı öncesinde ölüm ve ciddi sağlık sorunlarına sebebiyet veren sahte alkollü içkinin üretim ve dağıtım zinciri ortaya çıkartıldı. Sahte alkollü içkileri kargo yolu ile alan kişilere ulaşan KOM polisi, tüketimi önlemeye yönelik uyarı ve yasal işlemler yaptı.
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RAKI VE VİSKİ REÇETESİ
Yapılan çalışmalarda sahte alkol üreten zanlıların özellikle sahte içki üretiminde kullanılan etil alkolü ve aromaları kargo yolu ile talep edenlere ulaştırmaya çalıştıkları ve kargo gönderilerine yanlış isimler vererek kimliklerini gizlemeye çalıştıkları belirlendi.
Sahte alkolün dezenfektan ve yüzey temizleyicisi adı altında piyasaya sürülmeye çalışıldığı, marka ve etiket sahteciliği ile taklit bandrol gibi yöntemlere de başvurulduğu belirlendi. Çöpe atılan boş alkollü içki şişelerini toplayarak çeşitli yöntemlerle yeniden dolum yapan zanlıların, sahte alkolleri hijyen koşullarından uzak, insan sağlığını tehdit eden şartlar altında ürettikleri belirlendi. Zanlıların ayrıca, damıttıktan sonra kargo ile gönderdikleri sahte alkollerin yanına rakı ve viski tarifini yaptıkları da yapılan aramalarda ele geçirildi. Ele geçirilen notlarda rakının, votkanın ve viskinin nasıl yapılacağını anlatan bilgiler yer aldığı görüldü.
176 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI
Sahte alkol üreten zanlıların, suç faaliyetlerinin sonlandırılması, ürettikleri ve sattıkları yasa dışı ürünlere el konulması amacıyla KOM Başkanlığı koordinesinde "Zincir-2" kod isimli operasyon gerçekleştirildi. Operasyonda 8 ilde faaliyet gösteren 12 suç grubu olmak üzere ülke genelinde yasa dışı alkollü içki üretiminin yapıldığı, depolandığı ve satışa hazır bekletildiği tespit edilen 590 adreste arama yapıldı. Cumhuriyet Başsavcılıklarından alınan talimatlar doğrultusunda gözaltı kararı verilen 217 şüpheliden 176'sı yakalandı.
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TUVALLETTE ALKOL DAMITMIŞLAR
Polisin Samsun'da baskın yaptığı bir evde ise tuvalette alkol damıtıldığı ortaya çıktı. Baskın yapılan evin adeta alkol imalathanesine dönüştürüldüğünü tespit eden polis, sahte ve viski yapımında kullanılan 430 litre alkol ele geçirdi.
SAHTE ALKOLE KARŞI ETKİN MÜCADELE
KOM Başkanlığı tarafından geçen yıl sahte alkol imalat ve satışına yönelik "ALKOL", "ZEHİR" ve ZEHİR – 2" kod isimli operasyonlarda bin 917 alkollü içki kaçakçılığı operasyonunda 700 bin 881 litre ile 169 bin 208 şişe kaçak/sahte alkollü içki ele geçirilmişti. 2022 yılı içerisinde ise başta "ZİNCİR" kod isimli operasyon olmak üzere bin 880 alkollü içki kaçakçılığı operasyonu yapıldı. Bu operasyonlarda 1 ton 353 bin 586 litre alkol, 314 bin 054 şişe kaçak/sahte alkollü içki ele geçirilirken 241 adet yasa dışı alkollü içki imalathanesi deşifre edildi.