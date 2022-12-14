KOM polisinden Zincir-2 operasyonu! Tuvalette damıtıp, reçetesiyle gönderdiler

Sahte alkolün dezenfektan ve yüzey temizleyicisi adı altında piyasaya sürülmeye çalışıldığı, marka ve etiket sahteciliği ile taklit bandrol gibi yöntemlere de başvurulduğu belirlendi. Çöpe atılan boş alkollü içki şişelerini toplayarak çeşitli yöntemlerle yeniden dolum yapan zanlıların, sahte alkolleri hijyen koşullarından uzak, insan sağlığını tehdit eden şartlar altında ürettikleri belirlendi. Zanlıların ayrıca, damıttıktan sonra kargo ile gönderdikleri sahte alkollerin yanına rakı ve viski tarifini yaptıkları da yapılan aramalarda ele geçirildi. Ele geçirilen notlarda rakının, votkanın ve viskinin nasıl yapılacağını anlatan bilgiler yer aldığı görüldü.