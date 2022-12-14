Video Yaşam Bakan Soylu'nun Şanlıurfa' da açıkladığı Zincir-2 operasyonundan görüntüler | Video
Bakan Soylu'nun Şanlıurfa' da açıkladığı Zincir-2 operasyonundan görüntüler | Video

Bakan Soylu'nun Şanlıurfa' da açıkladığı Zincir-2 operasyonundan görüntüler | Video

14.12.2022 | 08:58

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OTOMATİK OYNAT

Bakan Soylu’nun Şanlıurfa’ da açıkladığı Zincir-2 operasyonundan görüntüler | Video 02:56
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KOM Başkanlığı koordinesinde yaklaşan yılbaşı öncesinde kaçak ve sahte içki satışının önlenmesi amacıyla 8 ilde eş zamanlı operasyon düzenlendi. “ZİNCİR-2” kod isimli operasyonda başta 8 ilde faaliyet gösteren 12 suç grubu olmak üzere ülke genelinde yasa dışı alkollü içki üretiminin yapıldığı, depolandığı ve satışa hazır bekletildiği tespit edilen 590 adreste arama yapıldı. Cumhuriyet Başsavcılıklarından alınan talimatlar doğrultusunda 217 şüpheli hakkında gözaltı kararı verilirken operasyonda şu ana kadar 176 şüpheli gözaltına alındı.

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