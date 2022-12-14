SON DAKİKA | Ekrem İmamoğlu’na siyasi yasak! 2 yıl 7 ay 15 gün hapis cezasına çarptırıldı

İBB SÖZCÜSÜ MURAT ONGUN TANIK OLARAK DİNLENDİ

Duruşmada dinlenen İstanbul Büyükşehir Belediyesi Sözcüsü tanık Murat Ongun "Olayın olduğu gün başkanımız Ekrem İmamoğlu ile birlikteydik. Basın danışmanı olduğum için medyayla iletişimi ben kurarım. Toplantı esnasında birçok gazeteci İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun yaptığı açıklamada Ekrem İmamoğlu'na ahmak dediğini mesaj olarak gönderdi. Bu konuda İmamoğlu'nun yanıt verip vermek istemediğini sordular. Ben de başkana sordum, yanıt vermek istedi. Ardından ben de gazetecileri davet ettim. Onlar da sorarken Soylu'yı kastederek sordular. Açıklamanın ardından toplantıya devam ettik. Kendisine 'Sayın bakana çok mu ağır konuştunuz' dedim, kendisi de 'Az bile konuştum' dedi. Ben başkandan YSK üyelerine ilişkin hiçbir olumsuz söz duymadım" şeklinde konuştu.

BU DAVA NASIL OLDU?

Tanık Necati Özkan duruşmadaki beyanında 2013 yılından beri İmamoğlu'nun siyasi danışmanı olduğunu söyleyerek "Ekrem Beye her toplantıda eşlik ederim. Türkiye'deki 31 Mart ve 23 Haziran seçimlerinden sonra Türkiye Cumhuriyeti hükümetinin talebiyle ülkeye gelen yabancı heyet seçimleri gözleyip bir rapor yazmıştır. Bilindiği gibi Avrupa kıtasındaki tüm seçimlerden sonra Avrupa Parlementosu benzeri bir mekanizma işletir. Seçimlerdeki anormallikleri heyet Parlementoya rapor eder. Ardından muhattap ülkedeki tarafları davet edip tartışır. Bu kapsamda bir oturum için davet edilmiştik. Toplantının ana konusu buydu. 5 gün sonra Üsküdar'da toplantıya gittik. Sayın Soylu'nun yakışıksız açıklaması geldi. Başkana basının bu sözlerine cevap verilip verilmeyeceği soruldu. Cevap vermek istediğini söyledi. Çıkışta gazeteciler soğrudan Sayın Bakanın ifadesini sorduğunda "Ben adama bakarım adam mı, lafa bakarım laf mı" diye yanıt verdi. Bu dava nasıl oldu anlayamadık" sözlerini sarfetti.

DURUŞMA SAVCISINDAN TALEP ETTİ

Sanık avukatı, iddia makamından uzman tanıkların dinlenilmesi talebimize, dosyaya sunduğumuz mütalaalara ve lehimize olan tüm hususlar hakkında değerlendirme yapmasını istiyoruz. Taleplerimizi hangi gerekçelerle kabul edip etmediğini açıklamasını talep ediyoruz. Ayrıca uzman tanıkların da dinlenmesini istiyoruz" dedi.

İÇİŞLERİ BAKANI SÜLEYMAN SOYLU'NUN AÇIKLAMASI DİNLENDİ

Duruşmada sanık avukatı tarafından dosyaya sunulan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun konuşmalarının yer aldığı CD açıldı ve mahkeme huzurunda dinlendi. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun, İmamoğlu'nun söylediği dava konusu sözün muhatabinin kendisi olmadığına dair sözlerini içeren video izlendi. Mahkeme görüntülerdeki açıklamanın, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun dava sürecinde adı geçtiği için yaptığı bir basın açıklaması olduğunu kaydetti. Sanık avukatı, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun davanın nedeni olduğunu söyleyerek Bakan Süleyman Soylu'nun tanık olarak dinlenmesini istediklerini aktardı.

MAHKEMEDEN SANIK AVUKATININ TALEPLERİNE RED

Cumhuriyet savcısı beyanında, duruşmada dinlenen tanıklar ve dinlenen CD görüntülerine ilişkin herhangi bir diyeceğinin olmadığını aktardı. Sanık avukatı, iddia makamının beyanlarına karşı yazılı beyanda bulunmak için süre talep etti. Mahkeme, sanık avukatının başka tanıkların da dinlenmesine ve Süleyman Soylu'nun dinlenmesine ilişkin taleplerini reddetti. Sanık avukatlarının tanık beyanlarına karşı ve iddia makamına karşı beyanda bulunmak için süre talep etmelerine ilişkin taleplerin de reddine hükmetti.