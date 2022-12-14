Ekrem İmamoğlu'nun hapis cezasına ilişkin Avukat Sarı'dan yorum: Süreç nasıl işleyecek? | Video

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, YSK başkan ve üyelerine hakaret ettiği gerekçesiyle yargılandığı davada 2 yıl 7 ay 15 gün hapis cezasına çarptırıldı. İmamoğlu'na siyasi yasak da gelirken konuya ilişkin detayları Avukat Mehmet Sarı A Haber ekranlarında anlattı...