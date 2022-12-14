SON DAKİKA | Ekrem İmamoğlu'na siyasi yasak! 2 yıl 7 ay 15 gün hapis cezasına çarptırıldı | Video
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Son dakika haberi: YSK üyelerine hakaret ettiği gerekçesiyle yargılanan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, 2 yıl 7 ay 15 gün hapis cezasına çarptırıldı. Türk Ceza Kanunu'nun 53. maddesi gereğince İmamoğlu'na siyasi yasak da getirildi.