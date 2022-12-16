Neden sevindiklerini kimse anlayamadı! İmamoğlu’nun mahkûmiyet bayramı

KENDİ İÇİNİZDEKİ ADAYLIK YARIŞI BİZİ İLGİLENDİRMİYOR

AK Parti Ankara Milletvekili Lütfiye Selva Çam: "Diğer taraftan hiçbir rakibimizin seçim meydanları dışında elenmesinden memnun olmayız. Biz rekabetin sadece ve sadece sandıkta olmasını inanmış bir partiyiz. Bundan dolayıdır ki darbelere hep karşı olduk. Kendi içinizdeki adaylık yarışı da bizi hiç ilgilendirmiyor!. Derken, bir başka paylaşımında ise, "Karar çıkmadan Saraçhane'de organizasyon ile karar çıkmadan yola çıkmak aynı şekilde tuhaf değil mi başkanım?"