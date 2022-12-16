Video Haber Savcılık Ekrem İmamoğlu’na verilen ceza kararı için mahkemeye süre tutum dilekçesi verdi | Video
Savcılık Ekrem İmamoğlu’na verilen ceza kararı için mahkemeye süre tutum dilekçesi verdi | Video

Savcılık Ekrem İmamoğlu’na verilen ceza kararı için mahkemeye süre tutum dilekçesi verdi | Video

16.12.2022 | 08:56

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İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu hakkında verilen ceza kararı için savcılık, mahkemeye süre tutum dilekçesi verdi.

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İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu hakkında verilen ceza kararı için savcılık, mahkemeye süre tutum dilekçesi verdi. Savcılık, bu dilekçeyle mahkemenin Ekrem İmamoğlu'na verdiği cezada gerekçeli kararını açıklayana kadar istinaf başvuru süresinin korunmasını talep etti.
Anadolu 7.Duruşmada kararını açıklayan mahkeme, Ekrem İmamoğlu hakkında 31 Mart 2019'da yapılan yerel seçimlerin iptal edilmesinin ardından yaptığı basın açıklamasında, Yüksek Seçim Kurulu (YSK) başkan ve üyelerine yönelik zincirleme şekilde "kurul halinde çalışan kamu görevlilerine karşı görevlerinden dolayı alenen hakaret" suçundan 2 yıl 7 ay 15 gün hapis cezası verdi.

Mahkeme, İmamoğlu hakkında TCK'nın "Belli hakları kullanmaktan yoksun bırakılma" konusunu içeren 53. maddesinin uygulanmasına hükmetti.
Savcılık, mahkemeye istinaf başvuru süresinin korunması için süre tutum dilekçesi verdi.

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