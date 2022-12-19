Başkan Erdoğan’ın sözleri ayakta alkışlandı! CHP’ye hodri meydan: Sıkıyorsa şimdi had bildirin

"Meclis'e giren bir başörtülü milletvekiline bunların eski yöneticleri ne demişti? Bu kadına haddini bildirin. Ey CHP siz onların uzantılarısınız. Hadi şimdi de sıkıyorsa had bildirin de görelim. Buralara kolay gelmedik. Benim bütün hanım kardeşlerimin çok çektiği acılar var. Okullarından maalesef kovulan, ve bu anamuhalefetin genel başkan yardımcısı olan kadın ikna odalarında başındaki örtüyü alıp orada onlara manevi işkence yapıyordu. Bu acıyı birçok yakınlarım yaşadı. Başka bir ülkede yaşıyormuş gibi İstanbul'da bir okulda okuyan kızımı başka bir okula adeta kaçırarak götürmek zorunda kaldım.

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Önümüzdeki seçimlerde, kadınlarımızın Türkiye'nin Yüzyılı'na sahip çıkacaklarına inanıyorum. İşte az önce gördünüz neleri ispat ettiler, neleri ispat ediyorlar."