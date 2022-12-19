Son Dakika: Başkan Erdoğan'dan Kadın Emeği Zirvesi'nde önemli açıklamalar | Video
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Son dakika haberi... Başkan Recep Tayyip Erdoğan Kadın Emeği Zirvesi'nde katılıyor. Başkan Erdoğan burada KOSGEB'den destek alarak ticaret hayatına atılan başarılı iş kadınlarıyla bir araya geldi. Burada önemli açıklamalarda bulunan Başkan Erdoğan, "Biz hiçbir zaman kız evladımızın, fiziki olgunluğa erişmeden evlendirilmesini tasvip etmiyoruz. Zaten kendi aile hayatımızda da bunun örneği yok. Zaten çocuk istismarı asla kabul edilebilecek bir durum değildir. Çocuk istismarı ne insani ne de islamidir." ifadelerini kullandı.