Başkan Erdoğan'ın sözleri ayakta alkışlandı! CHP'ye hodri meydan: "Sıkıyorsa şimdi had bildirin" | Video

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Pullman İstanbul Hotel'de düzenlenen Kadın Emeği Zirvesi'nde önemli açıklamalarda bulundu. Muhalefete LGBT meselesinde takındıkları tavır konusunda tepki gösteren Başkan Erdoğan "Evlatlarımız üzerindeki en büyük tehlike sapkın akımlardır: Açık konuşacağım LGBT denen olay. Bizim kitabımızda yok. Fakat CHP'nin kitabında var mı? Var." ifadelerini kullandı. Muhalefete yönelik eleştirilerini sürdüren Erdoğan, "Meclis'e giren bir başörtülü milletvekiline bunların eski yöneticleri ne demişti? Bu kadına haddini bildirin. Ey CHP siz onların uzantılarısınız. Hadi şimdi de sıkıyorsa had bildirin de görelim." dedi.