SON DAKİKA | Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Büyük Ödülleri sahiplerini buluyor: Başkan Erdoğan’dan önemli açıklamalar

Son dakika haberi: Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe Millet Kültür ve Kongre Merkezi'nde düzenlenen Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Büyük Ödülleri Töreni'ne katılıyor.

Başkan Erdoğan'ın açıklamalarından satırbaşları:

Hayrettin Karaman Hocamız vesayete karşı dik duruşuyla temayüz etmiş bir kişiliktir.

Edeniyat alanındaki büyük ödülü Türkçenin büyük savunucusu Yavuz Bülent Bakiler'e veriyoruz.

Karikatür/Animasyon alanında Varol Yaşaroğlu altına imzasını attığı eserleriyle kültür ve sanat dünyamıza yeni bir soluk kazandırmıştır. Çalışan, üreten 'Kral Şakir' gibi çocuklarımızın sevdiği karakterlere şahsiyet kazandırmıştır.

Dans-bale alanında Tan Sağtürk akla gelen ilk isimlerdendir. Diyarbakır'da açtığı dans ve bale okuluyla önemli bir sosyal sorumluluk projesini hayata geçiren Tan Sağtürk'ü tebrik ediyoruz.

Medeniyetimiz aşk medeniyetidir. Üzerinde yaşadığımız coğrafya sultanları şair şairleri sultan kılan mümbit topraklardır. Aşıkların dilinden ve sazından dökülen türküde anadolu insanının çığlığı, umudu, acısı ve irfanı vardır.

Vefa ödülünü Aşık Veysel'e veriyoruz

Türk müziğini 'tezek kokuyor' diyerek radyolarda çalınmasını engelleyen faşizm heveslileri kültür sanat alanında tahribat oluşturdu.

Hangi inanç, hangi mezhepten olursa olsun Türk kültürüne katkıda bulunan herkesin başımızın üstünde yeri vardır