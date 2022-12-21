Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Büyük Ödülleri sahiplerini buldu: Türkiye Yüzyılı sanatın ve sanatçılarımızın yüzyılı olacak | Video
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Son dakika haberi... Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe Millet Kültür ve Kongre Merkezi'nde düzenlenen Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Büyük Ödülleri Töreni'nde önemli açıklamalarda bulundu. Başkan Erdoğan, ödülleri tek tek takdim ederken, "Hangi inanç, hangi mezhepten olursa olsun Türk kültürüne katkıda bulunan herkesin başımızın üstünde yeri vardır. Türkiye Yüzyılı sanatın ve sanatçılarımızın yüzyılı olacak." dedi.