Video Yaşam Dorselerin zulasından kaçak sigara çıktı | Video
Dorselerin zulasından kaçak sigara çıktı | Video

Dorselerin zulasından kaçak sigara çıktı | Video

27.11.2023 | 15:56

OSMANİYE'de polisin uygulama noktasında durdurarak arama yaptığı iki ayrı oto taşıma aracının dorsesindeki zulalardan 1490 paket gümrük kaçağı sigara çıktı.

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Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü (KOM) ekiplerince, kaçakçılık faaliyetlerinin önlenmesine yönelik çalışma başlatıldı. Bu kapsamda, otoyol üzerindeki bir dinlenme tesisi önünde oluşturulan uygulamada, şüphe üzerine iki ayrı oto taşıma aracı durduruldu. Yapılan detaylı aramada, dorse üzerindeki farklı noktalara gizlenmiş vaziyette 1490 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi. Konuyla ilgili gözaltına alınan iki sürücü hakkında yasal işlem başlatıldı.

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