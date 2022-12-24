Yüksek asgari ücret Türkiye’yi sevince boğdu: Cumhurbaşkanımız bizi enflasyona ezdirmedi

Başkan Recep Tayyip Erdoğan tarafından 2023 asgari ücretinin 8 bin 506 TL olması Konyalı vatandaşlar tarafından da mutlulukla karşılandı. Vatandaşlar, "Cumhurbaşkanımız bizi enflasyona ezdirmedi", "Bu artış milyonlarca asgari ücret çalışanına nefes aldıracak", "Başkanımız, fırsatçıların paramızı eritmesine müsaade etmez", "Devletimiz esnafını, vatandaşını bu zor dönemde darda bırakmadı" dedi.
KAYSERİ
Selda Avcı (44) -Belediye çalışanı: "Rusya ve Ukrayna savaşı Tüm dünyayı kasıp kavurduğu gibi ülkemizi de olumsuz etkiledi. Bu olumsuzluk ekonomik olarak hepimizi vurdu. Cumhurbaşkanımız bu süreçte, daha önce asgari ücrette iyileştirme yapmıştı. 'Yılbaşında da çalışanları enflasyona ezdirmeyeceğiz' demişti, dediğini de yaptı. Ben asgari ücretle çalışan biriyim. Rakam beni memnunu etti. Cumhurbaşkanımız, aldığımız paranın erimemesi için fiyatları yükselten kartellerle de mücadele edeceğini söyledi. Böylece ekonomik olarak daha rahat olacağız"
Mahmut Pişginleblebici (35) - Satış elemanı: "Asgari ücret zammından memnunum. Piyasada fahiş fiyat uygulayanlar dizginlenirse bu para bize yeter. Cumhurbaşkanımız bununla ilgili tedbirlerin alınacağını söyledi. Cumhurbaşkanımız bizi enflasyona ezdirmedi."
KONYA
Göksel Hoyrazpınar-Tezgahtar: "Yüzde 54 artış çok iyi bir oran. Bu artış milyonlarca asgari ücretliye nefes aldıracak. Hükümetimizin açıkladığı gibi yeni yılda enflasyonda biraz düşerse aldığımız para birazda olsa cebimizde kalacak."
Ayhan Süzmeçelik (55)- Garson: "Her şeyin fiyatının arttığı bir dönemde bu maaş artışı herkese iyi gelecek. Bu artışın büyük bir kesimi tatmin ettiğini düşünüyorum."
ADANA
İbrahim Tunç (23)-Kasap: "Cumhurbaşkanımız, her zamanki gibi işçinin yanında oldu. Bizi enflasyon canavarına ezdirmedi. Fırsatçıların paramızı eritmesine müsaade etmeyeceğine inanıyorum."
Fehmi Tunç (44)-Berber: "Pandemi, savaş ve enerji krizi gibi uluslararası olumsuzlukların yaşandığı bir ortamda, dar gelirli insanları düşünerek 6 ay içinde çalışanlara yüzde 54 gibi rekor bir zam yapan Başkanımız Recep Tayyip Erdoğan'dan Allah razı olsun."
Ertürk Süyüncü (24)-Market çalışanı: "Enflasyona karşı emeğin ve çalışanın yanında olan Cumhurbaşkanımıza, bizi enflasyona karşı ezdirmediği için teşekkür ediyorum."
Berkay Mazman (22)-Otomotiv işçisi: "AK Parti hiçbir zaman milletin mağduriyetine müsaade etmedi. Biz hükümetin sırtındaki küfenin farkındayız. İşçi ve işveren arasında güzel bir denge kurularak yerinde bir miktar açıklandığını düşünüyorum."
GAZİANTEP
Mustafa Kaygısız (38)-İşçi: Geçen yılki zam gibi bu zam da iyi bir rakam. İnşallah ekonomik sorunlar bir an önce çözülür de bu zam nedeniyle fiyat artışları yaşanma."
Nusret Ergün (41)-İşçi: "Hayat şartlarını zorluğuna karşı çok iyi gelen bir zam oldu. Kararı verenlerden Allah razı olsun."
TRABZON
Hüseyin Topsakal (33)-İşçi: "Cumhurbaşkanımız beklediğimiz bir rakamı açıkladı. Bundan çok mutlu olduk. Reisin dediği gibi enflasyonun yüzde 30 kara düşmesi bizi daha çok mutlu edecektir. Bunu da ancak reis yapar. Allah razı olsun."
Emin Baba (20)-İşçi: "Bu zor dönemde aylardır beklediğimiz asgari ücret zammı, beklediğimiz oranda açıklandı. Cumhurbaşkanımız asgari n yıl ortasında da yeniden değerlendireceğini ifade etti. Müjde üstüne müjde aldık. Allah devletimizden razı olsun."
Aysun Kasımoğlu (34)-Esnaf: "Devletimiz, hükümetimiz vatandaşı için her zaman mücadele verdi. Geçmişteki asgari ücretin nereden nereye geldiğini görüyoruz. Devletimiz var olsun."
Ali Yiğiter ( 50)-Terzi: "Cumhurbaşkanımızın açıkladığı beklediğimizden daha yüksek bir rakam oldu. Gayet güzel. Devletimiz esnafını, vatandaşını bu zor dönemde darda bırakmadı. Ayrıca enflasyonunda yüzde 20'lere ineceğinin müjdesini de verdi. Daha ne olsun. Ülkemize, milletimize hayırlı olsun."
İZMİR
Yücel Özdemir (59)-Emekli: "Güzel bir artış oldu. Emekli maaşlarının da aynı şekilde artacağına ve piyasadaki fiyat artışları ve zamların, Cumhurbaşkanımız önderliğinde kontrol altına alınacağına inanıyoruz. Cumhurbaşkanımıza güveniyoruz."
KOCAELİ
Sadık Kara-Emekli: "Zam oranı gayet makul. İşvereni de düşünmek gerekiyor. Daha fazlası olsaydı işveren de kesinlikle mağdur olurdu."
ERZURUM
Parlar-Erzurum (25)-İşçi: "Ülkemiz ve dünyamız çok zor bir dönemden geçiyor. Enflasyon sorunu tüm dünyada devam ediyor. Bu sorunlara rağmen belirlenen asgari ücret ile bizi enflasyonun altında bırakmamak büyük bir fedakarlık. İşçinin hakkını her daim koruyan kollayan Cumhurbaşkanımıza teşekkür ediyorum."
ŞANLIURFA
Halil Ay : "Asgari ücret gayet makul ve vatandaşın yarasını saracak kadar iyi oldu. Cumhurbaşkanımıza teşekkür ediyorum."
Nabi Avcı : "Asgari ücreti ile geçinen birçok vatandaş var. Her şey pahalanmıştı. Yükselen asgari ücretle, alım gücümüz de yine eskisi gibi oldu. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan' a bu müjde için teşekkür ediyorum."
DİYARBAKIR
Süleyman Peker-Özely sektör çalıyanı: "Asgari ücreti yapılan rekor zam, biz çalışanlarında beklediği bir rakam oldu. Hayat pahalılığına orantılı bir artış olması bizi sevindirdi. 2023 n yaz aylarında da bir ara zam olması durumunda asgari ücretlilerde büyük bir rahatlama sağlayacağına inanıyorum."
Murat Çaçan-Temizlik işçisi: "Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın asgari ücret artışına son noktayı koydu. Bu artış biz çalışanlarda büyük bir memnuniyet yarattı. Ürünlere zam olmamasını istiyoruz."
Ali ALTUNTAŞ-Ziya RAMOĞLU-Tolga YANIK-Mehmet BONCUK- Özgür ÖZDEMİR-Ceyhan TORLAK-Furkan NEHRİ-Abbas ÇAKAR-Mehmet YILDIRIM/SABAH