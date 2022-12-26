Başkan Erdoğan’dan ’30 km derinlik’ mesajı: Suriye’de yeni adımlar atacağız

"FIRSATÇILIK PEŞİNDE KOŞANLARI ASLA AFFETMEYECEĞİZ"

Fırsatçılık yapanlara çok sert şekilde tepki gösteren Başkan Erdoğan, "Girdi maliyetlerinin üstünde fiyatlama yaparak fırsatçılık peşinde koşanları asla affetmeyeceğiz. Fırsatçılarla mücadele hukuki olduğu kadar, ahlaki bir zeminde de yürütülmek mecburiyetindedir. Fırsatçılar bizim gözümüzde günübirlik yüksek kazanç uğruna kendilerinin de içerisinde olduğu Türkiye gemisini delmeye çalışan haramzedelerdir, ahlaksızlardır, namussuzlardır. Milletimin her ferdinin bu fırsatçılara hak ettikleri dersi vermelerini bekliyorum." açıklamasında bulundu.

SON DAKİKA EMEKLİ VE MEMUR ZAMMI 2023: Başkan Erdoğan’dan emekli ve memura ek zam mesajı