Başkan Erdoğan’dan ’30 km derinlik’ mesajı: Suriye’de yeni adımlar atacağız

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Külliye'de gerçekleştirilen yılın son Kabine Toplantısı sonrası ulusa seslendi. Suriye'nin kuzeyine yönelik yeni kara harekatının yapılacağına yönelik sinyal veren Başkan Erdoğan, günübirlik kazanç uğruna fısatçılık yapanları da affetmeyeceklerini söyledi.
KABİNE TOPLANTISI SON DAKİKA: Başkan Erdoğan Kabine Toplantısı sonrası önemli açıklamalarda bulundu | Video
"TERÖRİSTLERE GÖZ AÇTIRMADIK"
"Bölücü terör örgütüne karşı yapılan operasyon sayısı 124 bine çıkararak, örgüte katılımları asgari rakamlara indirerek teröristlere göz açtırmadık" diyen Başkan Erdoğan, "Sınır ötesinde Cumhuriyet tarihimizin en büyük operasyonlarını yürüttük. Kara hudutlarımızı korumak için insan gücünün yanında teknolojinin tüm imkanlarını devreye aldık." dedi.
"YENİ BİR MÜCADELE SAFHASINA GEÇECEĞİZ"
Terörü kaynağında kurutma stratejisinin kararlılıkla uygulanacağını belirten Başkan Erdoğan, "Özellikle Suriye'de 30 km derinlikteki güvenlik hattımızdaki boşlukları kapatacak, yeni adımlar atacağız. Bu kapsamda terör örgütünün sliahlı kapasitesi yanında güç ve destek aldığı tüm alt yapısını imha edecek yeni bir mücadele safhasına geçeceğiz. Kritik öneme sahip savunma sanayii projelerimizde herhangi bir aksaklığa meydan verilmemesini temin edeceğiz." ifadelerini kullandı.
ENFLASYONDA TEK HANE HEDEFİ
Enflasyonda tek hanelere düşüş için 2024 yılını işaret eden Başkan Erdoğan, " Yılbaşından itibaren aşağı inecek enflasyonun yıl sonunda yüzde 30'un altına gerileyeceğini ümit ediyoruz. Amacımız 2024'te ülkemizi tek haneli enflasyon rakamlarına kavuşturmaktır." şeklinde konuştu.
"FIRSATÇILIK PEŞİNDE KOŞANLARI ASLA AFFETMEYECEĞİZ"
Fırsatçılık yapanlara çok sert şekilde tepki gösteren Başkan Erdoğan, "Girdi maliyetlerinin üstünde fiyatlama yaparak fırsatçılık peşinde koşanları asla affetmeyeceğiz. Fırsatçılarla mücadele hukuki olduğu kadar, ahlaki bir zeminde de yürütülmek mecburiyetindedir. Fırsatçılar bizim gözümüzde günübirlik yüksek kazanç uğruna kendilerinin de içerisinde olduğu Türkiye gemisini delmeye çalışan haramzedelerdir, ahlaksızlardır, namussuzlardır. Milletimin her ferdinin bu fırsatçılara hak ettikleri dersi vermelerini bekliyorum." açıklamasında bulundu.