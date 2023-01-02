Alçaklıkta sınır tanımıyorlar: HDP’li Ebru Günay polise ve askere tecavüz iftirası attı

TÜRK ASKERİ VE POLİSİNE TECAVÜZCÜ İFTİRASI ATTI

HDP'li Ebru Günay, "Kürdistan'da çok ciddi bir şekilde üniformalı tacizci, tecavüzcü dediğimiz asker ve polisin eliyle yürütülen özel savaş konsepti var ve İpek Er ile başlayan benzer başka olaylarda devam eden tümden cezasızlık politikasıyla destekleniyor" dedi.