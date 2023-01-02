Video Haber HDP'li vekil Ebru Günay'dan Türk askerine ve polisine çirkin iftira️! | Video
HDP'li vekil Ebru Günay'dan Türk askerine ve polisine çirkin iftira️! | Video

HDP'li vekil Ebru Günay'dan Türk askerine ve polisine çirkin iftira️! | Video

02.01.2023 | 11:06

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HDP'li vekil Ebru Günay terör örgütü PKK'nın medya kanalında Türk askeri ve polisine katliamcı ve tecavüzcü iftirası attı. Günay, "Kürdistan'da çok ciddi üniformalı tecavüz, taciz var" dedi. HDP'li Ebru Günay, geçtiğimiz günlerdeki bütçe görüşmelerinde gerçekleştirdiği konuşmasında, savunmaya ayrılan bütçeyi eleştirmiş, savunma alanına ayrılan bütçeden rahatsız olup 'silah ve çatışma için ayrılan tutar' diye söz etmişti...

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