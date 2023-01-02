HDP'li vekil Ebru Günay'dan Türk askerine ve polisine çirkin iftira️! | Video

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HDP'li vekil Ebru Günay terör örgütü PKK'nın medya kanalında Türk askeri ve polisine katliamcı ve tecavüzcü iftirası attı. Günay, "Kürdistan'da çok ciddi üniformalı tecavüz, taciz var" dedi. HDP'li Ebru Günay, geçtiğimiz günlerdeki bütçe görüşmelerinde gerçekleştirdiği konuşmasında, savunmaya ayrılan bütçeyi eleştirmiş, savunma alanına ayrılan bütçeden rahatsız olup 'silah ve çatışma için ayrılan tutar' diye söz etmişti...