PKK ve Halk TV aynı dilde buluştu! Terörist Bese Hozat’tan küstah açıklama

Halk TV sunucusu Özlem Akarsu Çelik ise, "Sloganlar atılıyor hem Macron hem de Türkiye'deki iktidar aleyhine. Bu kadar koruma altındaki yer nasıl oldu da bu saldırıya uğradılar diye. Ayrıca ırkçı bir saldırgan diyerek bunu münferit bir hadise olarak yansıtmaya mı çalışıyor birileri? Türkiye'de kritik bir seçim sürecine gidiyoruz, herkes nefesini tutmuş bugün ne olabilir diye beklerken, özellikle Ahmet Kaya Kültür Merkezi'ne olan saldırı pek çok soru işareti bıraktı." ifadelerini kullanmıştı.