PKK ve Halk TV aynı dilde buluştu! Terörist Bese Hozat’tan küstah açıklama

23 Aralık'ta Paris'in 10. Bölgesi'ndeki Enghien Caddesi'nde ırkçı bir Fransız vatandaşı, etrafında bulunan kişilerin üzerine silahla ateş açtı. Saldırıda 3 kişi öldü, biri ağır 3 kişi de yaralandı.
TERÖRİSTLER PARİS'İ KARIŞTIRDI
Ölenlerin terör örgütü PKK mensubu oldukları ortaya çıkınca, ülkedeki terör sempatizanları sokaklara döküldü ve Paris'i birbirine kattı.
Fransa İçişleri Bakanı Gerald Darmanin, "Saldırgan bilinçli olarak yabancıları hedef alsa da Kürtlerin özellikle hedef alındığı söylenemez." dedi.
TERÖRİST BESE HOZAT'TAN TÜRKİYE'YE SKANDAL SUÇLAMA
PKK yöneticisi Bese Hozat, terör örgütünün yayın organına yaptıpı konuşmada, Fransız vatandaşın işlediği saldırı için Türkiye'nin yargılanmasını istedi.
Hozat, skandal açıklamasında, "Fransa hakikati açıklamalı. Türk Devleti'ne hesap sormanın zeminini hazırlamak, Erdoğan'ı, MİT'i yargılamaktır. Mahkemenin önüne çıkarmaktır. Fransa'nın yapması gereken budur" dedi.
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HALK TV DE PKK AĞZIYLA KONUŞMUŞTU
CHP tarafından fonlanan Halk TV'de de söz konusu saldırı Türkiye'ye mal edilmeye çalışılmıştı. Halk TV canlı yayınında konuşan Fehim Taştekin, "Türkiye seçim sathı mailindeyken, olağanüstü şeyler bekleniyor. Burası ırkçıların hedefi olacak bir yer değil" ifadeleriyle saldırıyı ülkemizle ilişkilendirmişti.
Halk TV sunucusu Özlem Akarsu Çelik ise, "Sloganlar atılıyor hem Macron hem de Türkiye'deki iktidar aleyhine. Bu kadar koruma altındaki yer nasıl oldu da bu saldırıya uğradılar diye. Ayrıca ırkçı bir saldırgan diyerek bunu münferit bir hadise olarak yansıtmaya mı çalışıyor birileri? Türkiye'de kritik bir seçim sürecine gidiyoruz, herkes nefesini tutmuş bugün ne olabilir diye beklerken, özellikle Ahmet Kaya Kültür Merkezi'ne olan saldırı pek çok soru işareti bıraktı." ifadelerini kullanmıştı.