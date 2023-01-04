Video Haber PKK ve Halk TV aynı dilde buluştu! Terörist Bese Hozat'tan küstah açıklama | Video
PKK ve Halk TV aynı dilde buluştu! Terörist Bese Hozat'tan küstah açıklama | Video

PKK ve Halk TV aynı dilde buluştu! Terörist Bese Hozat'tan küstah açıklama | Video

04.01.2023 | 00:16

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Fransa'nın başkenti Paris'te geçtiğimiz günlerde, ırkçı bir Fransız tarafından düzenlenen silahlı saldırıda 3 kişi ölmüştü. Saldırıda ölenlerin PKK sempatizanları olduğu ortaya çıkmıştı. PKK yöneticisi Bese Hozat, terör örgütünün kanalında yaptığı konuşmada, bir Fransız tarafından işlenen saldırı için Türkiye'nin yargılanmasını istedi. Fransa hükümetine de bu yönde çağrıda bulundu. CHP tarafından fonlanan Halk TV'de de söz konusu saldırı benzer ifadelerle Türkiye'ye mal edilmeye çalışılmıştı.

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