Fransa'daki saldırının ardından Halk TV'de Türkiye düşmanlığı! Terör örgütü PKK sözcülüğüne soyundu | Video

Fransa'nın başkenti Paris'te, 69 yaşında bir Fransız vatandaşının etrafa silahla ateş açması sonucu 3 kişi ölmüş 3 kişi de yaralanmıştı. Ahmet Kaya Kültür Merkezi yakınında gerçekleştirilen bu saldırının ardından Halk TV'de Türkiye'yi suçlayan bir yayın yapıldı. Halk TV'ye Fransa'dan bağlanan Fehim Taştekin, “Burada konuştuğum kişiler Ahmet Kaya Kültür Merkezi yetkilileri, onlar açıklamayı sanki Fransa Türkiye ilişkilerini gözeten bir açıklama gibi görüyorlar." ifdadelerini kullanırken, Halk TV sunucusu ise "Özellikle Türkiye'de kritik bir seçim sürecine gidiyoruz. Herkes acaba bugün ne olabilir diye düşünürken, özellikle Ahmet Kaya Kültür Merkezi’ne yönelik bu saldırı akıllarda birçok soru işareti yarattı." sözleriyle skandal bir açıklamaya imza attı.