Ekrem İmamoğlu’nu terleten soru! Terörle iltisaklı personelleri neden işten çıkarmadınız? Topu taca attı...

EKREM İMAMOĞLU'NU TERLETEN SORU

İBB'deki programda basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Ekrem İmamoğlu'gelen bir soru karşısında oldukça zorlandı. İmamoğlu'na, terörle iltisaklı olduğu tespit edilen itfaiye eri Muharrem Kılıç'ın neden işten çıkarılmadığı soruldu. İmamoğlu bu soruya hazırlıksız yakalandı. İBB Başkanı, "Öncelikle ben cevabımı daha önce verdim. Görevine devam edecek dedim. Artık ben bu sorunun muhatabı değilim. Sayın Bakan'a gidin sorun." dedi.

İmamoğlu, terör örgütü PKK/YPG ile iltisaklı olduğu tespit edilen personellerin neden işten çıkarılmadığına dair soruyu geçiştirdi.