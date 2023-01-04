Ekrem İmamoğlu'nu terleten soru! "Terörle iltisaklı personelleri neden işten çıkarmadınız?"
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
01:58
15:37
12:56
Bakan Nebati "Orta gelirliye konut projesini" açıkladı | Video 04.01.2023 | 13:29
14:45
Bakan Kurum "Orta Gelirliye Konut Kampanyası 16 Ocak'ta başlıyor" | Video 04.01.2023 | 13:31
29:22
04:52
02:32
Mezrada çıkan yangında 2 ev, kiler ve samanlık kül oldu | Video 04.01.2023 | 00:51
00:22
Köpek gezdirirken husumetlisini gördü suikast silahıyla vurup kaçtı! | Video 04.01.2023 | 00:19
00:28
00:31
04:03
00:28
Meksika’da sıcak hava balonu düştü: 4 yaralı | Video 03.01.2023 | 21:46
03:09
Konya’da otomobilin çarptığı midibüs yan yattı: 10 yaralı | Video 03.01.2023 | 21:33
01:27
Fransa'da sağlık sistemi çöktü! Hastalar acilde 90 saat bekliyor | Video 03.01.2023 | 19:54
13:19
30:58
01:09
Yunanistan'ın göçmenleri geri itmesi İHA ile tespit edildi | Video 03.01.2023 | 15:56
35:10
01:47
03:13
Okan Müderrisoğlu | Müthiş takasta düğümü Türkiye'nin duruşu çözdü 03.01.2023 | 14:02
İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, terörle iltisaklı olduğu tespit edilen personel ile ilgili nasıl bir karar alacaklarına ilişkin soruya yanıt veremedi, topu taca attı. İtfaiye eri Muharrem Kılıç ile İBB Peyzaş biriminde çamaşırhane elemanı olarak çalışan Ömer Keleş'in PKK/YPG terör örgütü ile iltisaklı olduğuna dair bilgiler kamuoyu ile paylaşılmıştı. İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, bu personellerin çalışmaya devam edeceğini açıklamıştı.