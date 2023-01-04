Ekrem İmamoğlu'nu terleten soru! "Terörle iltisaklı personelleri neden işten çıkarmadınız?"

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, terörle iltisaklı olduğu tespit edilen personel ile ilgili nasıl bir karar alacaklarına ilişkin soruya yanıt veremedi, topu taca attı. İtfaiye eri Muharrem Kılıç ile İBB Peyzaş biriminde çamaşırhane elemanı olarak çalışan Ömer Keleş'in PKK/YPG terör örgütü ile iltisaklı olduğuna dair bilgiler kamuoyu ile paylaşılmıştı. İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, bu personellerin çalışmaya devam edeceğini açıklamıştı.