Son dakika: TBMM’den Lütfü Türkkan ve Ali Mahir Başarır açıklaması! Fezleke 11 Ocak’ta görüşülecek

CHP'Lİ BAŞARIR'DAN MAHKEME HEYETİNE SAYGISIZLIK!

Yalova Belediyesi'nde gelirlerin büyük çoğunluğunun usulsüz bir şekilde başka bir hesaba aktarıldığının tespiti sonrası başlatılan soruşturmalar kapsamında görevden alınan CHP'li Belediye Başkanı Vefa Salman'ın yargılandığı davayı takip eden CHP üst yönetimi ve Milletvekilleri, Vefa Salman'ın tek başına yargılanma talebini reddeden mahkeme heyetine bağırarak saygısızlık etti.

CHP'den mahkeme heyetine saygısızlık! Hakaret edip ortalığı karıştırdılar | Video

CHP Genel Başkanı Yardımcısı Seyit Torun, "Tetikçilik yapmayın" diye hakarette bulunurken, Ali Mahir Başarır ise parmak salladığı mahkeme başkanına, "Sana yazıklar olsun" diye bağırdı.