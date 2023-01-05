Son dakika: TBMM’den Lütfü Türkkan ve Ali Mahir Başarır açıklaması! Fezleke 11 Ocak’ta görüşülecek

Son dakika haberi: Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyon, çarşamba günü, İYİ Parti Kocaeli Milletvekili Lütfü Türkkan hakkında, 'şehit yakınına hakaret' ve 'basit yaralama' suçlarından hazırlanan dosyayı görüşecek.
Komisyonda ayrıca CHP Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır hakkında, 'mahkeme heyetine müdahale ve saygısızlık' suçlaması ile hazırlanan fezleke ele alınacak. Milletvekillerinin dokunulmazlıklarının kaldırılmasına yönelik karar alınırsa Hazırlık Komisyonu kurulacak.
Önce boynuna sarıldı, sonra şehit yakınına küfretti! İYİ Partili Türkkan'dan skandal hareket | Video
ŞEHİT YAKININA SKANDAL KÜFÜR
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Bingöl'de esnafı ziyaret etti, vatandaşlarla bir araya geldi. Parti yöneticileri ve milletvekilleriyle kente gelen Akşener, Genç Caddesi'nde esnaf ziyaretinde bulundu. Saat kulesi önünde halk oyunları ekibinin gösterisini izleyen Akşener, esnaf ve vatandaşlarla sohbet etti.
Akşener'in esnaf ziyareti sırasında şehit yakını olduğunu iddia eden bir kişi, İYİ Parti'nin HDP ile yakın ilişki kurduğunu savunarak tepkisini dile getirdi. Bunun üzerine polis ekiplerinin bölgeden uzaklaştırmaya çalıştığı kişinin yanına giden İYİ Parti Grup Başkanvekili Lütfü Türkkan, bir süre dinlediği bu kişiye küfretti. Ortaya çıkan görüntülerde Türkkan'ın vatandaşa küfür ettiği görülüyor.
Polis ekiplerine Türkkan'ın kendisine küfrettiğini söyleyen tepkili vatandaş, güvenlik güçlerince bölgeden uzaklaştırıldı.
CHP'Lİ BAŞARIR'DAN MAHKEME HEYETİNE SAYGISIZLIK!
Yalova Belediyesi'nde gelirlerin büyük çoğunluğunun usulsüz bir şekilde başka bir hesaba aktarıldığının tespiti sonrası başlatılan soruşturmalar kapsamında görevden alınan CHP'li Belediye Başkanı Vefa Salman'ın yargılandığı davayı takip eden CHP üst yönetimi ve Milletvekilleri, Vefa Salman'ın tek başına yargılanma talebini reddeden mahkeme heyetine bağırarak saygısızlık etti.
CHP'den mahkeme heyetine saygısızlık! Hakaret edip ortalığı karıştırdılar | Video
CHP Genel Başkanı Yardımcısı Seyit Torun, "Tetikçilik yapmayın" diye hakarette bulunurken, Ali Mahir Başarır ise parmak salladığı mahkeme başkanına, "Sana yazıklar olsun" diye bağırdı.