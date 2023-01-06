Kılıçdaroğlu, Akşener ve İmamoğlu’nun ilginç metro diyaloğu! ’Durma işi nasıl oluyor?’

İmamoğlu bu kez "Otomatik kapı da var. Gelince açılıyor." dedi.

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AKŞENER: AYNI PARİS'TEKİ GİBİ

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener ise Türkiye'de yıllardır var olan sistemi Paris'e benzeterek 'Aynı Paris'teki gibi ha' diye şaşkın bir ifade takındı.